Hør den norske tobarnsmorens fortvilte rop om hjelp – fra innsiden av IS

Tirsdag denne uken ble en norsk kvinne og hennes to barn hentet ut av Baghouz, det aller siste området til IS i Syria.

NRK har i flere år vært i kontakt med faren til kvinnen, som bor i Oslo.

Mandag denne uka fikk han en lydmelding fra datteren. Hun virket desperat. Datteren og barnebarna hans befant seg i Baghouz, i smulene av IS' kalifat.

– Veldig fort, hvis det er mulig, vær så snill, fort. Jeg orker ikke det tullet her, jeg orker det ikke lengre, sier hun i en lydmelding til faren.

I tidligere lydmeldinger har hun fortalt at bombingen av Baghouz har vært intens. Hun og barna har flyttet ut av huset de bodde i, og ut i gata.

– Det har vært kaotiske dager. Sinnssykt, sinnssykt mye bombing, sinnssykt mye brann, sier hun i en annen melding.

Datteren og faren har sendt lydmeldinger til hverandre. Foto: Privat

Urørt jenterom

Det var på denne tiden av året, for seks år siden, at kvinnen forlot barndomshjemmet i Norge.

Faren sender NRK bilder av jenterommet til datteren, som har stått urørt siden hun dro: En enkeltseng. Et putevar med Manchester United-trykk. To bøtter med maling står i et hjørne av rommet.

Jenterommet har stått urørt i seks år. Foto: Privat / NRK

Familien holdt på å male soverommet til datteren da hun dro. Siden har spannene blitt stående. Foto: Privat

– Vi har ikke klart å fortsette å male. Alt som minner om akkurat de dagene hun reiste, det er veldig tungt i dag også, sier faren til NRK.

Ifølge faren reiste datteren til Syria for å bli gjenforent med en mann hun hadde giftet seg med i hemmelighet. Det var Bastian Vasquez, en helt sentral skikkelse i det ekstreme islamistmiljøet i Norge.

Senhøsten 2012 dro Vasquez til Syria og sluttet seg til en Al Qaida-gruppe. Senere ble han medlem av IS.

Våren 2013 dro den norske kvinnen etter.

Konvertittet Bastian Vasquez var gift med den norske statsborgeren. Vasquez skal ha hatt en sentral rolle i IS, før han ble drept. Foto: Skjermdump

To barnebarn

I Syria har kvinnen blitt mor til to barn på fire og to år. Det eldste barnet fikk hun med Bastian Vasquez. Da han ble drept, giftet hun seg på nytt med en fremmedkriger fra Egypt, som hun også fikk barn med.

Ifølge faren har datteren forsøkt å komme seg ut av IS i lang tid. Han insisterer på at datteren umiddelbart angret på valget om å dra til Syria.

– Jeg synes det er feil å si at hun har sluttet seg til en terrororganisasjon. Hun har aldri støttet handlingene deres og hun har angret fra dag en, sier faren til NRK.

NRK møtte faren til den norske IS-kvinnen i dag. Foto: Gunhild Hjermundrud / NRK

Han hevder at datteren dro ned i den tro at hun skulle hjelpe barn som hadde blitt foreldreløse som følge av borgerkrigen i Syria.

– Jeg er helt sikker på at mange ble lurt av dette, sier faren.

– Hva er det med datteren som gjorde at hun ikke skjønte at det ikke kunne være sant, og likevel reiste?

– Når du er ung så er det lett å tro på ting, men du har ikke noe livserfaring. Det kan skje dessverre, svarer faren.

– Men hun er gift med en IS-kriger og har barn med en IS-kriger. Er det ikke frivillig?

– Hun hadde ikke noe valg. Hadde hun ikke vært gift, så hadde hun ikke levd i dag. Det er jeg helt sikker på. Det ikke er mulig for en kvinne å bo der alene og klare seg alene, svarer han.

Advokat: Kjærlighetsforhold var årsak

Kvinner har vært helt sentrale byggesteiner i IS. De har hatt aktive roller som religiøst politi, drevet propagandavirksomhet og driftet organisasjonen.

Noen har også vært selvmordsbombere, ifølge leder for terrorforskningen ved Försvarshögskolan i Stockholm, Magnus Ranstorp. Han har tidligere sagt til NRK at han anser kvinnelige IS-medlemmer som svært farlige.

I 2016 ble advokat Bjørn Nærum i advokatfirmaet Advokatene Skien engasjert for å bistå familien til kvinnen.

Advokat Bjørn Nærum bistår familien. Foto: Sjur Øverås Knudsen / NRK

Han har blant annet henvendt seg til Utenriksdepartementet for å få bistand.

– Jeg skjønner at det er skepsis for folk som har vært kontakt med IS. Men når det gjelder denne kvinnen, så dreide det seg rett og slett et kjærlighetsforhold til en mann som var i dette systemet, sier Nærum til NRK.

– Etter det jeg vet, så har hun ikke vært noen aktiv deltaker i dette systemet, sier advokat Nærum til NRK.

Ber om hjelp fra Norge

Nå ber faren norske myndigheter om å hjelpe datteren og barnebarna ut av det kurdiske området og hjem til Norge.

– Jeg må spørre om hjelp fra mitt eget land. Norge hjelper jo svake i hele verden, skal de ikke hjelpe sine egne?

– Kan du skjønne at hun ikke blir sett på som en av Norges egne nå hun sluttet seg til en terrororganisasjon som tar avstand fra norske verdier?

– Hun har aldri sagt at hun er imot norske verdier.

– Mener du det er riktig at hun får en straff hvis hun kommer hjem?

– Det får rettssystemet ta, men jeg vet at hun er uskyldig. Hun har ikke gjort noe galt der. Hun har ødelagt livet sitt og vi har tapt seks år av våre liv, sier faren til NRK.