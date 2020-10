Høie: Har sikret Norge 5 millioner hurtigtester

Denne artikkelen er over en måned gammel, og kan inneholde utdaterte råd fra myndighetene angående koronasmitten. Hold deg oppdatert i NRKs oversikt, eller gjennom FHIs nettsider.

– Vi har fortsatt et lavt smittenivå nasjonalt, til tross for lokale utbrudd. Jeg er glad for at vi har kontroll nasjonalt, og vi følger nøye med i Oslo, sa Bent Høie, da han innledet dagens pressekonferanse.

Han takket for at befolkningen er flinke til å vaske hender, holde avstand og bruke munnbind der det er nødvendig.

Økt testkapasitet

Helseministeren sier at testkapasiteten er større og vil fortsette å vokse fremover.

– Norge har inngått kontrakt om å kjøpe 3 millioner hurtigtester og har i tillegg mulighet til å kjøpe ytterligere 2 millioner tester. Da er Norge sikret god tilgang ut året og god tilgang inn i det neste året, sa helseministeren.

Ifølge Høie er 1,1 millioner personer til nå testet i Norge.

– De første hurtigtestene kom denne uka. Norge har vært tidlig ute med å anskaffe hurtigtester i så stort volum. De kan gi svar på 15 minutter, og smittesporing kommer raskere i gang.

Penger til WHO

Høie kalte Norge er et annerledesland i Europa, i positiv forstand.

– Vi ser at smitten øker i flere land. Vi vet at tiltakene våre virker. Norge er et lite land, men vi har klart oss bra under pandemien. Men vi kunne ikke klart oss like bra hvis vi ikke hadde samarbeidet med EU, Verdens helseorganisasjon (WHO) og våre naboland, sa Høie.

Han understreket at særlig WHO er uvurderlige.

– I statsbudsjettet bevilger vi 20 millioner til WHO, utover det vi vanligvis bevilger.

Han gikk videre til å snakke om vaksiner og hvordan vi ikke er trygge før en vaksine er kommet på plass.

– Norge vil i perioden 2021–2025 bidra med over 10 milliarder kroner til den internasjonale vaksinealliansen, sa Høie.

Smitte i private sammenhenger

Helsedirektør Bjørn Guldvog sier smittes spres i sosiale sammenkomster. Foto: Terje Pedersen

Helsedirektør Bjørn Guldvog kom med en pekefinger og understreket viktigheten av å følge de eksisterende smittevernreglene, særlig under arrangementer og private sammenkomster.

– En stor del av smitten skjer gjennom utbrudd. Det kommer stadig nye. Veldig mange gjør et flott arbeid for å sikre at sammenkomster og arrangementer ikke fører til smitte. Men sporingsarbeidet viser at mye av smitten skjer i private sammenhenger, som bryllup, konfirmasjoner og andre religiøse anledninger, sa Guldvog.

Han understreket at det er viktig å forsikre seg om at alle som deltar er friske.

– Hvis noen av gjestene har luftveissymptomer, må de få beskjed om å holde seg hjemme. Det er også viktig å holde avstand. Det kan være krevende, men det er nødvendig, sa Guldvog.

Om arrangementer hjemme minnet han om maksgrensen på 20 gjester og i Oslo maksgrensen på 10 gjester, inkludert vertskapet.

– Det må være tilrettelagt for en avstand på 1 meter mellom gjestene. På et to meters spisebord kan det bare sitte fire personer. For 20 mennesker må du ha en 15–20 meter lang stue. Det er ikke mange av oss som har det, sa Guldvog.

Økt smitte i Oslo

Det er registrert 54 koronatilfeller i Oslo siste døgn, ifølge Oslo kommunes koronastatistikk. Det er det høyeste antall nye smittede i hovedstaden på halvannen uke.

For snart en uke siden lempet regjeringen på de nasjonale smitteverntiltakene. De opphørte skjenkestopp ved midnatt, ga klarsignal for at breddeidretten for voksne kan starte opp igjen og åpnet for at 600 personer kan samles på utendørsarrangementer.

Oslo-byrådet bestemte forrige mandag at alle som reiser med trikk, buss, T-bane, tog eller båt i hovedstaden, skal bruke munnbind hvis de ikke kan holde minst én meters avstand til andre passasjerer. Påbudet varer til og med 13. oktober.

Samme dag ba helseminister Bent Høie 19 kommuner rundt hovedstaden om å skjerpe koronareglene. Reglene varierer fra kommune til kommune.