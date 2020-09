Høie sier andre kommuner bør følge etter Oslo

Denne artikkelen er over en måned gammel, og kan inneholde utdaterte råd fra myndighetene angående koronasmitten. Hold deg oppdatert i NRKs oversikt, eller gjennom FHIs nettsider.

Helseminister Bent Høie (H) innkalte mandag kveld Oslo og alle kommunene rundt hovedstaden til et digitalt møte om tiltaksnivået i forbindelse med covid-19.

Møtet startet klokken 20, og varte i litt over en time.

– Vi har hatt et godt møte med Oslo og de omkringliggende kommunene i kveld. For flere av disse tiltakene er det nødvendig at kommunene rundt Oslo innfører, sier Høie.

– Jeg har bedt dem om å legge Oslos tiltakspakke til grunn for sitt arbeid og bedt dem om å koordinere seg. Slik at innbyggerne i dette som er en felles bo- og arbeidsregion opplever at dette er tiltak som henger sammen, sier Høie.

Kunne overstyre

Mandag presenterte byrådsleder Raymond Johansen (Ap) nye tiltak for Oslo, som vil vare frem til 13. oktober. Etter det vil byrådet gjøre en ny vurdering.

– Jeg vil takke Byrådet i Oslo for at de i dag har kommet med en samlet tiltakspakke, som vi mener er god og tilstrekkelig for å håndtere det som er smittesituasjonen nå, sier Høie til pressen mandag kveld.

I helgen sa Høie at det kunne bli aktuelt å overstyre Oslo kommune dersom de ikke fulgte opp rådene fra Helsedirektoratet. På en pressekonferanse mandag gjentok statsråden dette. Johansen mente Høie gikk for langt.

– Jeg synes ikke vi har gått for langt. Vi har hatt en god dialog hele veien. Raymond har visst hva jeg mener om dette, og jeg er fornøyd med den jobben som byrådet i Oslo gjør, sier Høie.

– Jeg er veldig enig i at det er en fordel at vi unngår konflikter, og jeg mener Oslo nå har kommet med en god pakke. Jeg har bare opplyst om at hvis Oslo ikke hadde kommet med en tilstrekkelig pakke, så hadde vi muligheten til å komme med tiltak nasjonalt. Det slipper vi heldigvis nå, sier Høie.

Dette er tiltakene Oslo innfører: