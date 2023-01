Her får kun jenter si sin mening

Derfor vil kommunen gi jentene et eget tilbud. Den nye møteplassen for ungdom skal lages på det som i dag er en trist parkeringsplass utenfor Triaden kjøpesenter i Lørenskog sentrum.

Ingen planer er klare, men dette er et eksempel på hvordan plassen kan bli.

Illustrasjon over uteområdet i Lørenskog i dag – og hvordan det kan bli. Illustrasjon fra Lørenskog kommune

Ifølge de opprinnelige planene skal dette allerede være et grøntområde. Derfor har kommunen nå bestemt at plassen må gjøres om.

Anita Heli, landskapsingeniør i Lørenskog kommune, viser fram parkeringsplassen som ligger sentralt i kommunen. Foto: Hallgeir Aunan / NRK

– Dette er en parkeringsplass som vi skal forandre til noe veldig fint, sier Anita Heli, landskapsingeniør i Lørenskog kommune. Hun er primus motor for prosjektet.

16 år gamle Julie Andresen Wågenes leder ungdomsrådet i kommunen. Hun synes prosjektet er veldig spennende.

Hun er jente og kan uttale seg.

Julie Andresen Wågenes leder ungdomsrådet i Lørenskog. Foto: Hallgeir Aunan / NRK

– Hva er det dere ønsker dere?

– Det er mye. For eksempel et sted der man kan lade telefonen. Jeg vet at mange vile ha brukt det da. Det hadde også vært kult å ha masse benker og grønne områder så man kan sitte og prate sammen.

Saken skaper engasjement.

– Skakkjørt kommune. Beste man kan gjøre er å flytte ut av kommunen, skriver en av dem som kommenterer saken på Facebook.

16-åringene Julie og Herman diskuterer hvordan den nye møteplassen i Lørenskog kan bli. Foto: Hallgeir Aunan / NRK

Herman Aunan (16) får ikke uttale seg. Han synes det er greit, men vet ikke om han vil bruke plassen så ofte.

– Hvordan blir en plass når jentene får bestemme og ikke guttene?

– Kanskje mer sitteplasser der jentene sitter og har small talk og sånne ting – og snakker om hvem de liker og ikke liker på skolen, sier han.

Medvirkning

Kommunen ber om innspill fra jenter mellom 12 og 20 år. De har lagt ut denne videoen på Facebook for å få innspill.

– Plassen er fremtiden for oss unge i Lørenskog, sier Julie i Facebook-kampanjen fra kommunen. Du trenger javascript for å se video. – Plassen er fremtiden for oss unge i Lørenskog, sier Julie i Facebook-kampanjen fra kommunen.

Flere heier på prosjektet, men kritikerne er tydelige.

– Skal jeg være helt ærlig, bør Lørenskog kommune gå ut med en unnskyldning til guttene, for vi snakker om barn. Her driver Lørenskog kommune rett og slett med diskriminering av gutter, skriver en annen på Facebook.

– Hvorfor er det bare jenter som får være med å bestemme?

– Mange av uteanleggene vi har i dag brukes i betydelig større grad av gutter enn av jenter. Jentene blir ofte sittende på sidelinja, sier landskapsingeniør Heli.

Det er den skjevheten kommunen vil gjøre noe med.

Anita Heli, landskapsingeniør Lørenskog kommune Foto: Hallgeir Aunan / NRK

– Vi ønsker å gi jentene eierskap til egne områder slik at de ikke bare blir tilskuere.

– Blir guttene ekskludert?

– Guttene blir ikke ekskludert. De er hjertelig velkomne til å bruke plassen de også, sier Heli

En svensk undersøkelse viser at blant aldersgruppen 13 til 19 år var det 80 % gutter og 20 % jenter som brukte planlagte anlegg for spontanidrett.

«Det skjeve fokuset og manglende tilbudet til jenter kan føre til både inaktivitet og utenforskap», skriver Tverga, ressurssenteret for egenorganisert idrett og fysisk aktivitet i Norge, på sine hjemmesider.

Noen jenter ønsker seg varmelamper og tak. Slik kan området f.eks. bli hvis disse jentene får bestemme. Foto: Lørenskog kommune

En plass med farger

– Hva er det jentene vil ha?

– Jentene vil ha en møteplass som innbyr til å være sosial, som ser bra ut, som har farger og beplantning. Det skal være et sted med sitteplasser, tak og varmelampe. Noen ønsker seg en scene, andre vil ha en fin bakgrunn de kan legge ut på sosiale medier, sier Heli.

Prosjektet får støtte fra en av dem som har jobbet lengst med uteområder for barn og unge i Norge, Kine Halvorsen Thoren. Hun er professor emerita ved Institutt for landskapsarkitektur ved Norges miljø- og biovitenskapelige universitet.

Kine Halvorsen Thoren, professor emerita, Norges miljø- og biovitenskapelige universitet Foto: Hallgeir Aunan / NRK

– Jenter foretrekker anlegg der det ikke nødvendigvis må foregå så mange konkurranser. De er ikke så opptatt av store ballanlegg eller skateanlegg, sier hun.

– Hva skjer med jentene på slike steder?

– I verste fall er de ikke der i det hele tatt, i beste fall sitter som tilskuere og ser på.

Hun er opptatt av det økonomiske aspektet.

– Vi bruker ganske mye penger i Norge på anlegg som tilfredsstiller guttas behov. Det er helt fantastisk at Lørenskog setter søkelyset på jentene som er veldig utestengt og hører hva de ønsker seg. Det er en veldig god ide, sier hun.

Julie mener det er på tide å tenke på jentene.

– Det er allerede ekstremt mange kule greier som gutta har. De har basketballbaner, fotballbinger og skateparker.

Herman tror det kommer til å bli en møteplass med lite fysisk aktivitet.

Herman Austad (16) er ikke sikker på om han kommer til å bruke plassen. Foto: Hallgeir Aunan / NRK

– Vil du komme hit?

– Jeg vet ikke. Det kommer litt an på. Det er jo fotballbaner som jeg kan stikke til.

Julie på sin side er sikker på at dit det kommer jenter, kommer også guttene.