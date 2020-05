Her er Equinor-trusselen som får miljøvernere til å juble

Wisting-feltet i Barentshavet er ett av prosjektene som kan bli utsatt dersom regjeringen ikke forbedrer krisepakken til oljenæringen. Det sier konsernsjef Eldar Sætre.

Nå får han kontant svar fra miljøvernforkjempere både på og utenfor Stortinget.

– Wisting kommer til å produsere olje som verden og klimaet ikke har råd til å brenne. Dette er et felt som ikke burde bli utbygd, sier leder Silje Lundberg i Naturvernforbundet.

Hun får støtte av klimapolitisk talsperson Lars Haltbrekken i SV.

– Hvis et nei til Equinors ønsker om skatteletter medfører at man skrinlegger et svært miljøskadelig prosjekt i Barentshavet, så er det bare bra.

Minus 705 millioner dollar på ett kvartal

Torsdag la Equinor-sjefen frem rapporten for selskapets første kvartal. Den viste et resultat etter skatt på minus 705 millioner dollar.

Under fremleggelsen valgte Sætre å gå til angrep på regjeringens krisepakke for oljenæringen.

Han sa at flere prosjekter vil måtte utsettes dersom det ikke blir endringer i forslaget. Dette gjelder blant annet Winding-prosjektet i Barentshavet. Det er det største oljefunnet så langt nord i Norge, og er estimert til å inneholde 440 millioner fat olje.

Ifølge Naturvernforbundet vil bruken av denne oljen gi et CO₂-utslipp som tilsvarer mer enn tre ganger Norges samlede årlige utslipp.

Sætre truet også med å utsette elektrifiseringen av Melkøya.

– Jeg oppfatter at vi og myndighetene ønsker det samme, å opprettholde mest mulig aktivitet og beholde kompetanse gjennom krisen, og fortsatt ha en konkurransedyktig olje- og gassnæring som også kan bidra til det grønne skiftet. Det er mulig for regjering og storting å bidra til at det blir resultatet, sa Sætre under fremleggelsen.

SV: – Avhengige av at verden ikke klarer klimamålene

Haltbrekken og Lundberg mener Sætre forsøker å presse regjeringen til å finansiere en utbygging som verken er klimamessig eller økonomisk bærekraftig.

– Vi tar det som en bekreftelse på at de ønsker å bruke krisepakken til å fremtvinge prosjekter som kan være ulønnsomme, og som kan bane vei for en rekke utbygginger i Barentshavet. Det vil øke klimagassutslippene, og kan føre til store økonomiske tap for det norske fellesskapet, sier Haltbrekken.

TIL MOTANGREP 1: Lars Haltbrekken i SV til motangrep på Equinor-sjefens angrep på oljepakken. Foto: Terje Pedersen / NTB scanpix

Både han og Lundberg viser til at den såkalte «break-even»-prisen per fat fra dette prosjektet er på 50 dollar fatet, og at Equinor har et mål om produksjon på alle sine prosjekter på 40 dollar fatet.

Det vil si at en utbygging forutsetter en høyere oljepris enn dette hvis selskapet skal tjene penger på Wisting-feltet i fremtiden.

Sist oljeprisen var på mer enn 50 dollar fatet, var 5. mars. I skrivende stund er prisen på under 30 dollar per fat.

– Det man er avhengig av for å få lønnsomhet i dette prosjektet, er at verden ikke oppfyller sine klimamål, og at oljeprisen tar seg opp mot gamle høyder. Det å gjøre som Sætre sier, kan bli et kjempetap for det norske fellesskapet og dermed også for norske arbeidsplasser. Det er motsatt av det han sier.

Lundberg reagerer på at Sætre også dro inn at norske arbeidsplasser står i fare dersom redningspakken til oljeindustrien ikke forbedres.

TIL MOTANGREP 2: Leder Silje Lundberg i Naturvernforbundet til motangrep på Equinor-sjefens angrep på oljepakken. Foto: Knut Røsrud / NRK

– Det mener jeg er ganske uhørt. Noe av kritikken til krisepakkene mot oljeindustrien er nettopp at de er alt for investeringsvennlige. Det gjør at man kan få statlig hjelp til å få utvikle oljeprosjekter som egentlig ikke ville kommet i en normalsituasjon. Når man vet at Equinor slet med lønnsomheten på dette feltet lenge før koronaen, er det uhørt at man nå skal få den norske stat til å være den som sørger for utbyggingen, sier Lundberg.