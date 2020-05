Konsernsjef Eldar Sætre mener krisepakken regjeringen har lagt frem for petroleumsnæringen ikke er tilstrekkelig.

Ifølge Sætre har Equinor måttet gjennomgå sin prosjektportefølje, og sett at flere av våre prosjekter vil måtte utsettes dersom det ikke blir endringer i forslaget. Dette gjelder blant annet:

Wisting i Barentshavet.

Krafla i Nordsjøen.

Peon som er spesielt viktig for teknologiutvikling.

Elektrifisering av Melkøya.

– Jeg oppfatter at vi og myndighetene ønsker det samme, å opprettholde mest mulig aktivitet og beholde kompetanse gjennom krisen, og fortsatt ha en konkurransedyktig olje- og gassnæring som også kan bidra til det grønne skiftet. Det er mulig for regjering og Storting å bidra til at det blir resultatet, sa Sætre

Frykter det kan bli verre flere steder

– Equinor er et globalt selskap og alle våre mange lokasjoner er på ulike måter sterkt påvirket av situasjonen, sa konsernsjef Eldar Sætre da han åpnet pressekonferansen i anledning rapporten for første kvartal i 2020.

Han sa også at selskapet er forberedt på at situasjonen kan bli enda mer alvorlig enn i dag i enkelte områder.

Kuttet kostnader

– I løpet av mars og i perioden etter har vi tatt kraftige grep for å beskytte vår finansielle posisjon. Tiltak for redusert investering, leteaktivitet og øvrige kostnader har en samlet effekt før skatt på rundt tre milliarder dollar inneværende år, sa Sætre.

Han sa at selskapet også har gjennomført lånetransaksjoner på rundt fem milliarder dollar, suspendert tilbakekjøp av aksjer og redusert utbyttet for første kvartal med 67 prosent fra foreslått utbytte fra fjerde kvartal.Sætre forsikret imidlertid om at både klimamålene og strategien til selskapet ligger fast til tross for krisen.

Rammet av lav oljepris

Equinor-sjefen sa også at resultatene i første kvartal var rammet av lavere priser på både olje og gass.

– Det vi så på slutten av første kvartal, og også i begynnelsen av andre kvartal, er helt ekstraordinært. På tross av fallende priser legger vi likevel frem en solid kontantstrøm og en gjeldsgrad på 25,8 prosent, sa Sætre.

Justert driftsresultat i første kvartal var på 2,05 milliarder dollar mot 4,16 milliarder dollar i samme periode i fjor. Resultatet er påvirket negativt av lave råvarepriser.

– Det regnskapsmessige driftsresultatet var 58 millioner dollar. Nedgangen i justert driftsresultat skyldes i hovedsak de lave prisene, sa Sætre.

Han fortalte også at selskapet:

har gjort nedskrivninger for 2,45 millarder dollar. Av det er rundt 0,9 knyttet til eierandeler på norsk sokkel.

leverer et resultat etter skatt på minus 705 millioner dollar.

I en pressemelding står det også at Equinor har levert en samlet egenproduksjon på mer enn 2.2 millioner fat oljeekvivalenter per dag i første kvartal. Det er opp tre prosent i forhold til samme periode i fjor. Selskapet venter en årlig produksjonsvekst på tre prosent i året fra 2019 til 2026.