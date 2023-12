1. Forfatter Hilde Rød-Larsen var den første som varslet mot psykiateren. Hun varslet i desember 2022 og meldte fra om det hun mente var dårlig rolleforståelse. Hun var ikke pasient da hun ble kjent med den aktuelle psykiateren, men mener han utnyttet rollen sin for å ha sex med henne.

Psykiaterens svar: Psykiateren har i sitt tilsvar motsatt seg beskyldningene fra Rød-Larsen. Han skriver blant annet at hun «nærmest dikter totalt om hele sin fortelling av kontakten mellom henne og meg – fra å være en voksen kvinne med egne valg og flere initiativ til kontakt – til å bli et «offer». Naturlig nok føler jeg det som en trussel mot mitt eget rettsvern».

Psykiaterens advokat, Halvard Helle, har gjentatte ganger påpekt at det ikke var en behandlerrelasjon mellom psykiateren og Hilde Rød-Larsen. Heller mener dette var et forhold mellom to samtykkende voksne.

2. Victoria Nordberg var psykiaterens pasient i over 20 år. Hun varslet om manglende oppfølging og behandling, samt journalføring og rolleblanding. I sitt varsel peker hun på psykiaterens manglende forståelse av skillet mellom det private og det profesjonelle. Hun hevder også at psykiateren ikke har tatt betalt for behandling av henne de siste 17–18 årene.

Psykiaterens svar: I sitt tilsvar til anklagene fra Nordberg, bekrefter psykiateren at han ikke har tatt betalt for behandling. Han forklarer dette blant annet med at Nordberg skal ha fått frikort fra Helfo. Flere av de øvrige anklagene motsetter han seg og skriver blant annet at han opplever saken som «skremmende og en trussel mot mitt personlige og faglige renommé».

Til anklagene om manglende journalføring svarer han at han har ført journal, men at deler av journalen gikk tapt på grunn av IT-problematikk.

3. Miriam varslet for første gang mot psykiateren i 2003. Varselet handlet om grenseoverskridende adferd og seksuelt krenkende handlinger under behandling to år tidligere, da Miriam bare var 13 år. Statsforvalteren vurderte tidligere i år at dette varselet skulle behandles på nytt. I saken fra 2003 ble psykiateren trodd på sin forklaring og konklusjonen ble at han ikke hadde brutt helseloven.

Psykiaterens svar: I sitt tilsvar fra 2004 motsetter psykiateren seg alle anklagene. I brevet sendt til Statsforvalteren 10. januar 2004 skriver psykiateren blant annet at «ingen av disse situasjonene har overhodet funnet sted». Han skriver også at «Jeg er sjokkert. Dette er skremmende lesning, med nye, grove og løgnaktige påstander om hva jeg har foretatt meg overfor min tidligere pasient».

Til VG har advokat Helle sagt at «Det er helt usannsynlig at helsemyndighetenes konklusjon skal bli en annen i dag enn det som ble konklusjonen for 20 år siden. Derfor er det vanskelig å forstå at denne saken tas opp på ny, noe som medfører at psykiateren blir utsatt for ytterst stigmatiserende beskyldninger om straffbare forhold».