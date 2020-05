Helsedirektoratet: Kommunene må korona-teste fem prosent av befolkningen i uka

Denne artikkelen er over en måned gammel, og kan inneholde utdaterte råd fra myndighetene angående koronasmitten. Hold deg oppdatert i NRKs oversikt, eller gjennom FHIs nettsider.

– Jeg tror blikket fra både helsemyndighetene og alle som ønsker å støtte håndteringen, nå trekkes litt i retning av kommunene. Vi må hjelpe kommunene så godt vi kan med å klare å håndtere dette, sier helsedirektør Bjørn Guldvog til NRK.

I takt med smittevernstiltakene og tallet på antall smittede i Norge, skal nå håndteringen av koronaviruset inn i en ny fase. For å få samfunnet i gang igjen, vil mye av jobben fremover ligge hos kommunene.

– De skal drive med testing og finne alle dem som er bærere av smitte, og da isolere disse. De skal også drive smittesporing for dem som de har vært i kontakt med, forteller Guldvog.

– Det er krevende

Mer enn 60 prosent av korona-dødsfallene så langt har skjedd på sykehjem rundt om i kommunene. Samtidig er det er færre pasienter og færre som trenger intensivbehandling.

Derfor har Helsedirektoratet i et brev bedt kommunene etablere økt prøvetakingskapasitet for diagnostikk av koronaviruset.

– Det er et krevende arbeid, det er et stort arbeid, og vi har bedt kommunene ruste seg slik at de kan klare å teste opp til fem prosent av befolkningen per uke, sier Guldvog og fortsetter:

RUSTET: Kommuneoverlege i Alta, Frode Øvrejord, men er kommunen skal klare helsemyndighetenes mål, dersom det blir nødvendig. Foto: Kristina Kalinina / NRK

– Det er et veldig høyt tall, og vi regner ikke med alle kommuner klarer det fra første uke, men at vi kanskje nå kan klare 1,5 prosent og bygge oss opp mot fem prosent på i løpet av en måneds tid.

Kommuneoverlege i Alta, Frode Øvrejord, forteller at de er rustet for å klare helsemyndighetenes mål, og at behovet for testing er sammenfallende med trykket. Samtidig kan vedgår han at det kan bli krevende.

– Hvis vi får høyere smittetrykk i Alta, så må vi selvfølgelig bevege oss opp mot fem prosent. Og fem prosent er ganske mye for oss, det er 210 i uka, forteller Øvrejord.

Må gjøre prioriteringer

For at Alta skal kunne komme opp på myndighetenes mål, dersom det blir nødvendig, vil det kreve en omorganisering.

– Det er klart at da må vi rigge oss på en litt annen måte, vi klarer ikke teste 210 i uka med de lokalene vi har i dag. Da må vi ha et drive-in-telt, der to og to tester, forteller kommuneoverlegen.

Femprosentsmålet vil også kreve personell og utstyr, det igjen kan bety harde prioriteringer.

– Det er mulig at vi må gjøre en prioritering i forhold til andre helsetjenester, og så er det samtidig, og dette er noe av det vanskelige for kommunene og for alle, det at det er noen grupper vi uansett må sikre at får veldig gode tjenester og normalt nivå, konstaterer Guldvog.

PRIORITERINGER: Målet om å teste fem prosent av befolkningen i uka vil kunne kreve mye personell og mye utstyr. Foto: Ole Berg-Rusten / NTB scanpix

Videre forteller han at kommunene vil stå i en vanskelig posisjon, hvor de må oppskalere testing, samtidig som de opprettholder tjenestenivået.

Kommuneoverlegen i Alta utelukker ikke at økt test-trykk, vil kunne gå på akkord med andre helsetjenester.

– Det er klart at vi har ikke flust med folk, så vi må hente folk fra andre tjenester, selv om vi har leid inn noen medisinstudenter og noen ekstra sykepleiere. Så i en periode vil vi klare uten å hente fra andre steder, men dette vil jo vedvare i fire–seks måneder, og det er det som er utfordringen, avslutter Øvrejord.