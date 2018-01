Hareide kritiserer regjeringen: – Tro er mer enn en privatsak

Knut Arild Hareide var raskt ut med på stemple verdiforankringen i Jeløya-plattformen som «ytterliggående sekulær» og mindre i tråd med KrFs verdisyn enn det den rødrønne regjeringen leverte.

Hareide, som altså valgte å ikke sitte i forhandlingsrommet selv, mener det er påfallende at det i 84 sider om verdier i plattformen ikke er tatt med noe om «Norges kristne og humanistiske kulturarv og tradisjon».

– Man gjør tro til et privat anliggende. Selvfølgelig er tro noe privat, men det er også mye mer enn det, sier Hareide i Politisk kvarter torsdag morgen.

KrF-leder Knut Arild Hareide kritiserer regjeringen og Venstres Sveinung Rotevatn i Politisk kvarter. Du trenger javascript for å se video. KrF-leder Knut Arild Hareide kritiserer regjeringen og Venstres Sveinung Rotevatn i Politisk kvarter.

– Trenger et fundament

Hareide sier den nye regjeringsplattformen skiller seg fra omtrent samtlige tidligere regjeringsplattformer når det gjelder å vektlegge Norges kristne kulturarv. Han mener regjeringen nå har lagt seg nærmere mer sekulære stater.

– Det er ikke riktig at det er én formulering vi reagerer på, det er totaliteten, og at ikke vårt verdigrunnlag er med i en regjeringserklæring. Det er slik det er i en del andre land. Frankrike er eksponenten for dette, der de sier tro er en privatsak.

For en KrF-leder, er ikke det en god ting.

– Hvert enkelt menneske skal kunne kjenne på religionsfrihet, men vi trenger også et fundament for samfunnet vårt. Det har gang etter gang blitt påpekt i regjeringserklæringer, sier Hareide.

Samtidig anklager han Venstre for sprikende forklaringer på hvorfor kristendommen ikke har fått en mer sentral plass i plattformen.

– Rotevatn sier det hadde vært problematisk om setningen med kristen kulturarv sto der. Men Trine Skei Grande sier denne utelatelsen ikke er bevisst. Da lurer jeg på: Er det «problematisk» eller er det «ikke bevisst»?

Venstre-leder Sveinung Rotevatn anklager Knut Arild Hareide for å ville favorisere en religion fremfor en annen. Foto: Jon Olav Nesvold / NPK

– Hører ikke hjemme

Venstres Sveinung Rotevatn sier på sin side det har vært et viktig poeng for partiet å få på plass en religionsnøytral regjeringsplattform, og sender et stikk til blant annet den rødgrønne regjeringen.

– En regjering skal være for alle, uavhengig av livssyn. Da mener jeg det er problematisk å skrive som den forrige regjeringen, at verdiforankringen ligger i den kristne kulturarven. Det hører ikke hjemme i en regjeringsplattform.

Rotevatn viser blant annet til at Hareide skal ha reagert på formuleringen «Regjeringen legger til grunn at den enkeltes livssyn er et personlig anliggende, og at staten verken skal diskriminere eller favorisere livssyn».

– Jeg tror de fleste i Norge, også de fleste kristne, mener det er helt selvsagt. Staten skal ikke legge seg opp i livssyn, eller diskriminere mot religioner, sier Rotevatn.

– Skal én religion foretrekkes?

Rotevatn påpeker at Venstre ikke har noen problemer med å slutte seg til at kristendommen er en viktig del av det norske samfunnet og undervisning i skolen.

– Men det er en forskjell på det, og det at man skal skrive at en religion skal foretrekkes foran andre religioner. Og det er vel egentlig det som blir etterlyst her?

Til dette svarer Hareide:

– Men det vil være en forskjell, vi må være ærlig på det og si at kristendommen har en spesiell plass i det norske samfunnet. Vi må selvfølgelig respektere hver enkelts trosfrihet og religionsfrihet, men den troen som har preget vårt samfunn, den har vært der.