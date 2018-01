Kulturminister Trine Skei Grande vil skrote NRK-lisensen

– NRK-lisensen er en sosialt veldig urettferdig måte å kreve inn penger på, fastslår Trine Skei Grande.

Hun har akkurat satt seg i stolen på sitt nye kontor i Kulturdepartementet, hvor hun i ettermiddag fikk overrakt nøkkelen fra sin forgjenger Linda Hofstad Helleland (H).

– Jeg tror det er god støtte i det norske folk å ha NRK som reklamefri allmennkringkaster, og det synes jeg er viktig. Men vi må finne en måte å kreve inn pengene på som blir mer sosialt rettferdig, og som har mye mer støtte hos folk, sier Grande.

– Må finne en ny finansieringsmodell

I sitt eget partiprogram, tar Venstre til orde for å innføre en medieskatt etter finsk modell som erstatning for NRK-lisensen.

I Finland betaler innbyggerne, uavhengig av om man har TV eller ikke, en medieskatt som innkreves samtidig som den vanlige skatten. Størrelsen på den medieskatten avhenger av inntekten.

– Hva vil du ha i stedet for dagens lisensordning?

– Det er mange modeller vi kan se for oss. Noen har snakket om en husstandsavgift, men det kan også bli sosialt urettferdig. Jeg tror finansministeren og jeg må sette oss ned og se om vi klarer å finne en modell som både er sosialt rettferdig, som har støtte i folket, og som sikrer friheten til mediene fremover, sier Grande.

Trine Skei Grande får nøkkelen til kulturministerkontoret Du trenger javascript for å se video.

– En stor dag i Venstres historie

Det var en svært glad, men også vemodig, Venstre-leder som gikk inn i regjeringen onsdag: Glad for å bringe Venstre til regjeringsmakt, vemodig over å forlate Stortinget.

– I dag kjente jeg at det var ordentlig leit å ta farvel med Stortinget. Jeg har jobbet der i mange år. Det er et hus jeg har stor respekt for, og som jeg kommer til å savne, sier Grande.

Hun har sittet på Stortinget siden 2001 – først fire år som fast representant for Odd Einar Dørum da han var justisminister, og så som fast stortingsrepresentant fra 2005 og frem til i dag.

Når hun nå skal sitte ved Kongens bord, tar hun Venstre inn i regjering for første gang på over tolv år.

– Det er tolv år og tre måneder siden sist vi var i regjering. Vi er tross alt laget for å være et regjeringsparti, så det var på tide at vi kom tilbake, sa hun da hun møtte pressen sammen med Erna Solberg og Siv Jensen tidligere i dag.

– Dette er en stor dag i Venstres historie, slo hun fast.

GLAD: – Dette er en stor dag i Venstres historie, sa Trine Skei Grande etter at den blågrønne regjeringen ble presentert. Foto: Gunhild Hjermundrud / NRK

Rykteflom

Dagen før hun ble presentert som ny kulturminister, så hun seg nødt til å gå ut og avvise sexrykter som har gått om henne samtidig som hun satt i regjeringsforhandlinger på Jeløya.

– Det er sikkert mye man kan ta selvkritikk på, men det er forskjell på det og det å bli fremstilt som overgriper, sier Grande til NRK.

På torsdagens pressekonferanse om de nye statsrådene i den blågrønne regjeringen, kommenterte også Erna Solberg den betente saken.

Statsministeren påpekte at det at Grande blir utnevnt til statsråd, er et tydelig signal.

Lars Nehru Sand: Derfor er kulturminister-posten et godt valg for Trine Skei Grande Du trenger javascript for å se video.