Harbos overgrepsanmeldelse henlagt

I kjølvannet av #Metoo-kampanjen la tidligere Aftenposten-journalist Ragnhild Ås Harbo i oktober ut en melding på sin Facebook-profil om det hun beskriver som et overgrep på sin aller første reportasjereise.

Hendelsen, som skjedde for noen år siden, ble først anmeldt etter at Harbo hadde gått ut med sin historie offentlig.

– Jeg har fått beskjed om at saken er henlagt. Nå har jeg i alle fall gjort det jeg kunne, og det føles bra, sier Harbo.

– Glad for å være ferdig

Harbos beskrivelse av hendelsen faller inn under kategorien seksuell omgang uten samtykke, som har en strafferamme på ett år. Etter at hun hadde vært i kontakt med sin advokat John Christian Elden, var hun derfor klar over at saken trolig kom til å bli vurdert som foreldet av politiet.

– Jeg var ikke klar over at denne typen saker var foreldet før jeg snakket med Elden. Men jeg var uansett klar over at saken trolig kom til å bli henlagt på bevisets stilling, fordi det bare hadde blitt ord for ord.

– Personlig er jeg bare glad for at jeg er ferdig med denne saken, og at jeg har gjort mitt, sier Harbo.

Etter å ha stått fram med sin historie har Harbo blant annet vært med på debatt i regi av Norsk Journalistlag, for å diskutere håndteringen av trakasseringssaker i norske medier.

Reportasjetur

Ifølge Harbo oppstod den omtalte episoden etter en uke med intens jobbing på reportasjereise for Aftenposten. Harbo, som da var 22 år gammel, feiret at jobbuka var ferdig med kollegaer på et hotellrom.

Harbo har fortalt at hun må ha sovnet, og at hun våknet av at mannen som eide hotellrommet var i ferd med å kle av henne. Mannen var ikke ansatt i Aftenposten, men jobbet for et annet mediehus.

«Jeg husker så altfor godt at jeg våkner av at jeg blir kledd av – topp, skjørt, strømpebukse. At jeg oppdager at jeg er alene igjen på hotellrommet med ham. Kjenner hendene til denne (...) kollegaen fomlende over bh-låsen min», skrev Harbo i innlegget.

– Kan tro man er ferdig med saken

Harbo har tidligere fortalt at ledelsen i Aftenposten gjorde det beste de kunne for å hjelpe henne etter hendelsen. Samtidig har hun kritisert manglende retningslinjer for hvordan slike saker skal håndteres.

Da Harbo leverte anmeldelsen i høst, sa hun samtidig at hun angret på at hun ikke hadde orket å anmelde saken tidligere. Sjefredaktør i Aftenposten, Espen Egil Hansen, sier på generelt grunnlag at avisa har strammet opp rutinene for saker som gjelder seksuell trakassering.

Et av tiltakene er at en jurist skal ta kontakt med ansatte som har fortalt om seksuell trakassering uten å ha anmeldt forholdet, når foreldelsesfristen nærmer seg.

Hensikten er å gjøre en ny vurdering av om det likevel er aktuelt å anmelde saken til politiet.

– Grunnen er at ting kan se annerledes ut på et senere tidspunkt. Det er to års foreldelsesfrist på denne typen saker. Vi gjorde en grundig vurdering sammen med Harbo den gangen, men vi er enige i at vi kunne ha diskutert det igjen når det hadde gått ett år.

– Man kan tro man er ferdig med saken, men så er man det likevel ikke, sier Hansen.

Harbo mener tiltaket høres fornuftig ut.

– Det er veldig bra initiativ, og noe jeg hadde slått til på om jeg hadde fått tilbud om det.

Aftenpostens sjefredaktør Espen Egil Hansen sier at det etter Harbo-saken ble satt i gang et arbeid der ledere og ansatte i samarbeid utarbeidet nye retningslinjer for hvordan saker som omhandler seksuell trakassering skal håndteres. Foto: Dang Trinh / NRK

Alvorlig

Ledelsen i mediehuset der mannen som eide hotellrommet jobbet, har tidligere sagt til NRK at de tar slike saker alvorlig.

Sjefredaktøren i det aktuelle mediehuset sier de fikk beskjed om hendelsen fra ledelsen i Aftenposten, noe som blant annet førte til et møte mellom de involverte i saken.

Oppfatningen var da at det ikke var grunnlag for å vurdere de faktiske forhold rundt hendelsen, sa sjefredaktøren til NRK i oktober. Mannen som ble anmeldt har ikke ønsket å kommentere saken overfor NRK.

Ragnhild Ås Harbo har jobbet som journalist i NRKs nyhetsavdeling og jobbet inntil nylig i NRK P3.