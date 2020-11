Denne artikkelen er over en måned gammel, og kan inneholde utdaterte råd fra myndighetene angående koronasmitten. Hold deg oppdatert i NRKs oversikt, eller gjennom FHIs nettsider.

Trump begynte med å snakke om de gode vaksine-nyhetene som kom denne uken. Valgnederlaget har han foreløpig ikke nevnt med et ord.

– De siste ni månedene har vi lagt ned den største innsatsen i amerikansk historie for å finne en vaksine, sier Trump.

Det er et medisinsk gjennombrudd. Utrolige tall, sier Trump videre.

Han sier at det har ringt en rekke statsledere for å gratulere ham med vaksinen til Pzifer, som er privat selskap.

Ifølge Trump har USA betalt 1,59 milliarder dollar til legemiddelgiganten for å gi tilstrekkelig vaksiner til det amerikanske folk.

– Dette skjer fem ganger raskere enn noen vaksine som er laget tidligere. Og det er takket være min regjering. En annen regjering ville ikke klart det samme, sier Trump.

Presidenten sa også at han ikke vil stenge ned USA og antydet at det avhenger av hvem som styrer Det hvite hus.

– Jeg vil aldri sette USA i lockdown. Det er en fryktelig ting. Jeg vil aldri gjøre det. Den nes...eller vi får se hva som skjer. Tiden vil vise hvem som inntar Det hvite hus i januar. Men jeg vil aldri ha lockdown, sier Trump.

Ut mot New Yorks guvernør

Trump sa også at den hardt rammede storbyen New York ikke vil få noen vaksinedoser før guvernøren mener at vaksinen er trygg å ta.

Guvernør Andrew M. Cuomo, som er demokrat, sa etter at vaksinen ble klar at det var gode nyheter. Samtidig uttrykte han skepsis over at det var Trump-administrasjonen som skulle iverksette vaksinen.

Guvernøren har truet med forsinke utrullingen av vaksinen i New York, fordi han ikke stoler på presidenten og mener prosessen rundt den er blitt politikk, ikke medisin.

– Den dårlige nyheten er at det er to måneder til Biden tar over, og at det betyr at Trump skal implementere vaksineplanen, har Cuomo uttalt.

Han mener at planen for å iverksette vaksineprogrammet er mangefull, og at Trump vil forfordele de delstatene og lokalsamfunnene som støtter ham.

Nå slår presidenten tilbake.

– Vi kommer ikke til å gå vaksine til New York, så lenge guvernør Cuomo ikke mener at en vaksine er trygg, sier Trump på pressekonferansen.

Kveldens pressekonferanse var den første fra presidenten siden Joe Biden har blitt utpekt som vinner av valget fra en rekke medier. Noe Trump fortsatt bestrider.

Det er også to uker siden forrige gang han hadde en pressekonferanse - en ny rekord for Trump, som ellers har hatt hyppige pressetreff i sin presidentperiode.

Kritiserte vaksineprodusent

Mandag denne uken erklærte det farmasøytiske firmaet Pfizer at vaksinen de jobber med ser ut til å være mer enn 90 prosent effektiv mot koronaviruset.

Etter å først ha kalt det en god nyhet, var den amerikanske presidenten etter hvert langt mer kritisk. På Twitter skrev han:

– De ville bare annonsere en vaksine etter valget fordi de ikke hadde mot til å gjøre det før. Akkurat det samme som helsemyndighetene. De burde annonsert det tidligere. Ikke av politiske grunner, men for å redde liv.

Trump mener hverken legemiddelselskapet eller helsemyndighetene USFDA (US Food and Drug Administration) ville gi ham en såkalt vaksineseier før valget.