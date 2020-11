Håndballforbundet får kritikk for EM-avgjørelse: – Vi håper det går bra

Denne artikkelen er over en måned gammel, og kan inneholde utdaterte råd fra myndighetene angående koronasmitten. Hold deg oppdatert i NRKs oversikt, eller gjennom FHIs nettsider.

– Det er gjennomtenkt, men vi kan ikke garantere at alt vil gå bra, sier håndballforbundet.

Sportskommentator i VG, Leif Welhaven, reagerer på håndballforbundets avgjørelse.

I en kommentar mener han det er på tide med en debatt om å utsette arrangement i toppidretten når koronaviruset rammer mange idrettsgrener.

Han frykter at det som til nå har vært relativt trygt i visse kohorter, kan bli skadelidende når man gjennomfører internasjonale arrangementer.

– Jeg tror det ville vært mer edruelig og vært mer tjent med å begrense seg i disse tider, sier Leif Welhaven.

Sportskommentator i VG mener toppidretten bør begrenses under pandemien, på grunn av smittefaren. Foto: Berit Roald / Scanpix

Diskutert i åtte måneder

Han møtte presidenten i Norges Håndballforbund, Kåre Geir Lio, hos Dagsnytt 18 torsdag.

– Vi har diskuterte denne problemstillingen i åtte måneder, sa Kåre Geir Lio.

Han la til at de vil følge helsemyndighetenes anbefalinger og sørge for at klubbene blir ivaretatt. Men at de også samtidig skal tilrettelegge for mest mulig aktiviteter for barn og unge, og de profesjonelle spillerne deretter.

16 nasjoner skal samles i håndball-EM i Danmark. Norge skal spille mot Polen, hvor over halvparten av landslagstroppen har vært smittet av korona.

– Mesterskapet blir arrangert innenfor protokoller og regler som er strengere enn noen gang. Vi tror at dersom vi følger disse reglene, så er det forsvarlig å gjennomføre dette, sa Lio.

Norges Stine Bredal Oftedal i aksjon i landskampen i håndball mellom Danmark og Norge i Spektrum Vejle torsdag kveld. Foto: Bo Amstrup / NTB

Ingen garanti

Håndballforbundet ønsker å bidra til noe liv i samfunnet.

– I valget mellom full aktivitet og ingen aktivitet så velger vi noe midt imellom, sa Lio.

Welhaven stiller spørsmål om dette er helsemessig forsvarlig når idretten rammes på mange plan av pandemien.

– Det er grunn til å anta at det sitter langt inne å avlyse når det handler om TV-avtaler og økonomi, sa Welhaven.

Han forstår at man opp til et vist nivå ønsker å verne om en næring og arbeidsplasser.

– Men det må veies opp mot et helsehensyn, verdigrunnlag og et samfunnsansvar som ligger dypt forankret i idrettsbevegelsen, sa han.

Welhaven savnet noen perspektiver i debatten.

– Dette har veldig lite betydning for økonomien. Vi støtter oss til de medisinske rådene som vi får, sa Lio.

Som la til at de har et fantastisk støtteapparat rundt utøverne.

– Jeg kan dessverre ikke garantere at dette kommer til å gå bra, men vi håper det går bra, avsluttet Lio.

President i Håndballforbundet, Kåre Geir Lio, mener håndballjentene vil bli godt ivaretatt i Danmark. Foto: Vidar Ruud

Tidligere har det blitt diskutert om fotball-landslaget skulle reise til Romania og Østerrike. Norges Fotballforbund valgte å lytte til Helsedirektoratet om å bli hjemme.

Også langrennslaget havnet i den samme debatten da landslagstrener, Eirik Myhr Nossum, testet positivt for koronaviruset. Etter en ny test viste det seg at han ikke hadde koronaviruset likevel. Til stor lettelse for langrennslaget som slipper karantene, og kan starte i verdenscupen som starter fredag i Finland.

