Han skal finne årsaken til Gjerdrum-skredet

Tronier sier det er en undersøkelsessak der han vil finne ut hva som egentlig har skjedd.

– Vi skal se på hva som har funnet sted og også se på de prosesser som har skjedd i forbindelse med utbygging av området, sier han.

Sju mennesker er bekreftet omkommet etter skredet på Ask i Gjerdrum. Tre er fortsatt savnet.

– Akuttfase hittil i saken

Politiet stanset i ettermiddag søket, men skal fortsette å lete etter de antatt omkomne senere i et større område i rasstedet.

Politiadvokat Bjørn Arne Tronier sier de har forberedt seg på sine undersøkesler i noen dager allerede.

– Hvordan ligger dere an med undersøkelsen nå?

– Dette er en sak vi begynner på nå. Vi har forberedt litt i romjulen, men det har jo vært en akuttfase som selvfølgelig har gått foran alt mulig annet, sier Tronier.

Han tror det ligger flere måneder med jobbing før de kan ha et svar på hva som har skjedd i Gjerdrum.

Kvikkleireskredet som rammet Gjerdrum natt til 30. desember beskrives som et av de største i nyere tid. Foto: Fredrik Hagen

– Nå er vi ca. fem personer som kommer til å jobbe med dette på heltid fremover. Disse er satt sammen i dag, selv om noen har hjulpet oss i romjulen. Det er sammensatt av tre – fire etterforskere og to jurister, sier politiadvokaten.

– Blir et omfattende arbeid

Fra i dag innser redningsmannskapet at de ikke lenger kan klamre seg til håpet om å finne flere i live. Nå går flere etterforskere i gang med å se på årsakene.

– Vi skal se på årsakene til dette. Både hva som har skjedd ute i naturen og hva som har skjedd av prosesser med hensyn til utbygging og regulering av området, sier lederen for undersøkelsene.

Mange har tent lys for Gjerdrum. Det er også samlet inn klær og penger til de som er rammet av skredet. Foto: Cicilie S. Andersen / Cicilie S. Andersen

– Vi satte i gang forberedelsene til arbeidet i romjulen. Det er først nå vi har ressurser til å ta oss av dette undersøkelsesarbeidet. Hittil har mye dreid seg om akuttfasen og det er først nå vi har ressurser til dette arbeidet, sier Tronier.

Han fortsetter:

– Dette er jo arbeid som er ganske omfattende. Det er mye dokumenter som skal gjennomgås, mye faglige vurderinger vi må innhente. Dette gir oss et perspektiv på mange måneder før vi er ferdige, fremholder politiadvokaten.

Ifølge NVE kan det ta opptil ett år eller lenger før evakuerte i Gjerdrum kan flytte tilbake.

Årsaken er ennå ikke kjent

Det har vært mange kvikkleireskred i Norge. Dette i Gjerdrum regnes som et av de aller største i nyere tid.

Tall NRK har fått fra NVE viser at over 110.000 mennesker bor på kartlagte kvikkleiresoner i Norge.

Tallene kommer fra en oppdatert analyse som ble gjort fredag.

– Det er nok trolig flere som bor på kvikkleire, men dette er antallet som er kartlagt, sier Lars Løkeland Slåke, avdelingsingeniør i NVE.

Ifølge Norges Vassdrag- og energidirektorat (NVE) er det først når kvikkleiren overbelastes at den kan kollapse. Det må også være helning i terrenget for at leiren skal renne ut og bli et større skred.

Kvikkleireskred utløses ofte av grave- og fyllingsarbeider. Det kan også utløses av erosjon i elver og bekker.

Årsaken til skredet i Gjerdrum er ennå ikke kjent.

– Det er krevende å settes seg inn i disse sakene, vi er jo ikke fagfolk på det geotekniske så vi er avhengige av ekspertise derfra. Og i denne saken så er det også betydelig dokumentgjennomgang som vil ta tid, sier Tronier.

– Hva er det første dere setter i gang med?

– Det første vi starter med er å hente inn dokumenter og oppretter samarbeid med NVE NGI og andre fagmiljøer som vi må støtte oss på. Vi er helt avhengig av de vurderingene som disse fagmiljøene gir oss, sier han.

LES OGSÅ: Sju personer bekreftet omkommet – fem er identifiserte

Gir opp håpet om å finne overlevende