Grande vil ikke stille iskant-ultimatum

– Jeg har alltid i mitt politiske liv forsøkt å ikke ty til ultimatum. Jeg mener at man da får dårligere løsninger, sa Grande i «Politisk kvarter» mandag.

Til våren skal klima- og miljøminister Ola Elvestuen (V) legge fram en ny forvaltningsplan for Barentshavet.

Lørdag vedtok Venstres landsstyre en uttalelse om at olje må bli liggende i bakken og at det skal gis varig vern til Barentshavet mot oljeboring. I tillegg vil partiet legge grensen for iskanten lenger sør.

Da var Grande kategorisk – dette er Venstres viktigste sak fremover.

– Det er en kamp Venstre må vinne. Dette er en av våre viktigste kamper denne våren, sa Venstre-lederen i sin tale og lovet å ta kampen i regjeringen.

– Skal sette oss ned og lage forvaltningsplan

Men da hun møtte Frps nestleder Terje Søviknes til debatt i «Politisk kvarter» mandag, ville ikke Grande være like tydelig.

– Dette er den første forvaltningsplanen som dette flertallet skal lage. Til nå har vi vært nødt til å forholde oss til de åpningene som de rødgrønne gjorde på veldig mange områder. Nå skal vi sette oss ned og fra bunnen av lage en forvaltningsplan for et nytt område, sa Venstre-lederen.

Uttalelsene hennes i helgen falt ikke i god jord hos regjeringspartner Frp, som på sitt landsstyre bestemte at de ikke vil definere en grense for iskanten. De ønsker heller at denne grensen skal være flytende.

Søviknes sa i debatten mandag at han «registrerer at dette ikke er noe ultimatum» fra Venstres side, samtidig som han sto fast på Fremskrittspartiets syn i saken.

– Vi må ikke teoretisere dette og ende opp med en teoretisk iskant. Iskanten flytter seg gjennom året med sesongvariasjoner og ulike år. Da må vi sikre oss at vi ikke skader dette viktige sårbare området, sa Søviknes.

Frps Terje Søviknes synes ikke det er greit at Venstre-lederen kommer med bombastiske uttalelser før regjeringen har tatt diskusjonen rundt forvaltningsplanen.

Søviknes om uttalelser: – Ugreit

– Trine Skei Grande, begge partiene har vedtatt ganske klare resolusjoner i helgen. Dere ventet ikke på en forvaltningsplan da – og du sa til og med at denne kampen skal dere vinne. Har du avlyst det nå?

– Nei, det vi sier er at vi allerede nå har begynt å få utredninger på bordet som gir råd om at dette bør vi verne. Vi har signert store ambisjoner for kutt i klimagassutslipp. Da kan ikke all oljen tas opp, da må vi sørge for at noe blir liggende i havbunnen. Da vil vi utvide alt det vi har gjort med Lofoten og Vesterålen til også disse nye områdene, sa Grande.

Men Frps nestleder sier det ikke er kommet noen konklusjoner i saken, men et «faglig grunnlag som er i ferd med å bli utarbeidet».

– Så skal regjeringen ta denne diskusjonen før det blir fremmet en forvaltningsplan for Stortinget, sier han og legger til:

– Det er ugreit at vi konkluderer for bombastisk slik Venstre har gjort og krever at de skal vinne, før vi får tatt diskusjonen i regjeringen.