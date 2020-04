Google og Apple vil ha myndigheter med på smittesporing uten overvåking

Denne artikkelen er over en måned gammel, og kan inneholde utdaterte råd fra myndighetene angående koronasmitten. Hold deg oppdatert i NRKs oversikt, eller gjennom FHIs nettsider.

Fredag ble det kjent at Google og Apple har gått sammen for å bidra til bedre smittesporing i kampen mot korona-pandemien.

Nå kommer det fram mer om løsningen de to store selskapene lager.

Løsningen er basert på Bluetooth-teknologien. Den skal gjøre det mulig å oppdage om personer har vært nært nok hverandre, over lang nok tid, til at viruset kan ha smittet. Om du får påvist at du er smittet av korona vil de du har vært i nærheten da kunne få en varsling på mobilen.

Samtidig lover teknologi-gigantene at de ikke skal overvåke brukerne. Informasjonen samles ikke inn til verken Apple, Google eller helsemyndigheter om du ikke er smittet.

De er tydelige på slike personvern-lovnader:

før noe som helst spores skal brukerne ha tydelig ha sagt ja

løsningen skal ikke samle inn noen opplysninger om bevegelser eller andre persondata

informasjonen om hvem du har vært nær forlater aldri telefonen din

skal bare brukes til å bekjempe koronaviruset

Under en presseorientering for europeiske journalister tirsdag gjorde sjefer i både Google og Apple det klart at et av hovedmålene med deres løsning var stikkordene personvern, åpenhet og samtykke.

Apple og Google mener dette er helt sentralt for at brukerne skal ha tillit til slike sporingsløsninger.

Hvordan skal Bluetooth-sporingen fra Apple og Google virke? Grafikk: Apple/Google Ekspandér faktaboks Telefonene som har fått støtte for løsningen fra Apple og Google kan utnytte egne Bluetooth-løsningner til smittesporing.

Først må brukeren av telefonen ha en app. Så må brukeren selv aktivt ha sagt ja til å være med på å spore smitte.

til å være med på å spore smitte. For å bevare brukernes personvern brukes det en fiffig teknisk løsning der det utveksles midlertidige kryptografiske nøkler. Det skal gjøre det vanskelig å spore enkeltbrukere.

Telefonene som er med på sporingen sender hele tiden ut en rekke slike tilfeldige kryptografiske ID-strenger av bosktaver og tall. Samtidig lytter den etter andre telefoners ID-er.

Både de sendte og hørte ID-ene lagres med et tidspunkt.

Den eneste informasjonen som deles er anonyme ID-er – det finnes ingen stor sentral base over hvor noen har vært eller hvem de har vært nært.

Om en person med en slik telefon blir smittet sender den etter bekreftelse fra helsemyndighetene inn sine ID-er fra perioden den har vært ute i samfunnet og vært smittsom. Informasjonen sier ingenting om hvor personen har vært eller hvem den er. Bare anonyme ID-bokstaver og tall.

Informasjonen deles så med andre telefoner. De sjekker så: «Har jeg hørt disse ID-ene før?» i sin egen lagrede lytte-base lokalt på telefonen.

Om en telefon oppdager at den har hørt ID-ene til en som er smittet og det var nært nok og i mer enn 15 minutter sier smitte-appen fra: Du kan ha blitt smittet – følg disse rådene fra helsemyndighetene

Kilde: Info fra Google og Apple om løsningen

De vil heller ikke gi noen beskjed om at de kan ha blitt smittet uten at det er i dialog med lokale helsemyndigheter.

Dette står i kontrast til den norske løsningen som er utviklet av Simula på vegne av Folkehelseinstituttet.

Den norske løsningen er nå straks klar, og innebærer en app som registrerer hvor du er og hvem du er nær hvert eneste minutt. Samtidig laster den opp all denne informasjonen til en stor felles sky-database på maskiner i et av Microsofts datasentre i Irland.

Dette har tidligere fått kritikk både fra jurister og teknologer som mener løsningen som er valgt samler inn unødig mye informasjon.

FHI og Simula: – Vi er klare til å starte vår egen løsning

NRK har spurt både Folkehelseinstituttet (FHI) og Simula som utvikler den norske løsningen hvordan de stiller seg til den foreslåtte løsningen fra Apple og Google.

Begge organisasjonene er positive til nye teknikker som kan gi mer nøyaktige og gode data om hvem som kan ha blitt smittet.

Simula er likevel klare på at de ikke kan vente på teknologiselskapene.

Kyrre Lekve er viseadministrerende direktør i Simula og uttaler seg om arbeidet med den norske smittesporingsappen. Foto: Simula

– Norges løsning – «Smittestopp» – er klar nå: teknologien er klar, testing og kvalitetssikring er gjennomført og lovreguleringer er fastsatt. Det er enda mange uker til Google/Apples løsning er klar, og også den løsningen vil kreve regulering og kvalitetssikring, sier viseadministrerende direktør Kyrre Lekve i Simula til NRK.

Folkehelseinstituttet har opplyst til NRK at det ennå gjenstår noe arbeid med hvordan den digitale smittesporingen skal brukes inn i det øvrige arbeidet mot viruset.

Appen blir tilgjengelig for nedlastning for alle i Norge om kort tid, men i første rekke vil den digitale smittesporingen kun utprøves i et par utvalgte kommuner.

Tirsdag sa FHI at de forventer at den digitale smittesporingen vil være klar for hele Norge i mai.

Slik skal «Smittestopp»-appens systemer være bygget opp viser en skisse NRK har fått innsyn i. Grafikk: Folkehelseinstituttet

– Vi ønsker å følge nøye med på hvordan initiativet fra Apple og Google kan påvirke og forbedre løsningen vår. Det er litt for tidlig å si hvordan, og viktig å ta med seg at appen er en del av en større løsning for digital smittesporing, sier områdedirektør Gun Peggy Knudsen i Folkehelseinstituttet til NRK.

Gun Peggy Knudsen er områdedirektør for helsedata og digitalisering i Folkehelseinstituttet. Foto: Privat

Simula-direktøren mener at det er viktig å komme i gang. Så kan de eventuelt sammenligne med løsninger fra Apple og Google senere.

– Simula mener det gir stor nytte av å komme i gang uansett hva som skjer med Google/Apple-løsningen. Norske myndigheter ønsker å gradvis åpne samfunnet igjen. Bruk av Smittestopp vil også gi viktige erfaringer, sier Lekve.

Apple og Google vil ikke forby apper fra myndigheter som masseinnsamler

Den foreslåtte løsningen basert på Bluetooth fra Google og Apple er ventet å bli tilgjengelig i midten av mai.

Alle telefoner som kjører Googles operativsystem Android som er nyere enn 2014 vil da få funksjonen helt av seg selv med en skjult oppdatering. Dette gjelder telefoner fra kjente merker som blant annet Samsung, Sony og LG. Funksjonen vil likevel ikke skru seg på før du selv ber om det.

Apples iPhone-telefoner vil få den samme oppdateringen som en oppdatering til sin programvare iOS omtrent på samme tidspunkt.

Her er en fullstendig skisse som forklarer mye av flyten i løsningen basert på Bluetooth fra Google og Apple. Foto: Google / Apple

I første omgang vil ikke løsningen til Apple og Google fungere uten at en app fra helsemyndighetene. Senere i år vil likevel teknologiselskapene legge inn støtte slik at brukerne kan bidra i jakten på smitte uten å installere apper fra myndighetene.

Sjefene i Apple og Google var likevel tydelige i presseorienteringen på at det bare er via offisielle kanaler, som en helseapp fra myndighetene, at informasjon om at noen er smittet kan deles i systemet. Dette fordi man vil unngå at noen sender inn falsk info om at de har blitt smittet for å skremme mange mennesker rundt seg.

Dermed ønsker teknologiselskapene svært sterkt et samarbeid med helsemyndigheter over hele verden. Målet fra Google og Apple er å tilby en mer nøyaktig og mindre inngripende løsning.

Bare helsemyndigheter vil få tilgang til løsningen, og bare en forhåndsgodkjent liste med slike myndigheter vil få lov til å publisere smittesporingsapper i app-butikkene.

Men når Google og Apple lover bedre personvern – vil de da også tillate en app fra myndighetene som samler inn større mengder persondata og bevegelser?

Sjefene i Google og Apple svarer at de ikke vil legge ned noe forbud mot innsamling av data fra appene myndighetene lager, men at de prøver å tilby løsninger som gjør at innsamlingen av persondata kan bli så minimal som mulig.

Hovedmålet til teknologiselskapene er personvern, åpenhet og samtykke, men de vil ikke overstyre hvordan land lager sine apper.