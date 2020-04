IT-giganter samarbeider om smittevarsling

Denne artikkelen er over to dager gammel, og kan inneholde utdaterte råd fra myndighetene angående koronasmitten. Hold deg oppdatert i NRKs oversikt, eller gjennom FHIs nettsider.

– Gjennom tett samarbeid med utviklere, myndigheter og leverandører av folkehelse håper vi å utnytte kraften i teknologi for å hjelpe land rundt om i verden med å bremse spredningen av COVID-19 og fremskynde hverdagen, skriver selskapene i en felles pressmelding fredag.

Samarbeidet kan være gode nyheter for den norske digitale smittesporings-appen «Smittestopp».

Samarbeidet skal gjøre det lettere for offentlige smilevernapplikasjoner å varsle publikum at de har vært i kontakt med en som kan være smittet. Foto: Google / Apple

Folkehelseinstituttet (FHI) har uttrykt håp om at appen kan hjelpe i arbeidet med å stoppe smitten. Likevel har løsningen møtt kritikk fra flere hold knyttet til personvern og sikkerhet.

Appen har blitt kritisert for å være for personverninngripende, ved at informasjon om brukernes bevegelser vil bli lagret på en sentral database på en server kontrollert av myndighetene.

Sensitiv persondata vil i stor grad være lagret på brukerens mobiltelefon, istedenfor en offentlig server. Foto: Google / Apple

Utviklerne av den norske applikasjonen, Simula, har tidligere sagt til NRK at årsaken til dette er begrensninger i Apples operativsystem iOS.

Den nye løsningen til IT-gigantene baserer seg utelukkende på Bluetooth, og den innsamlede informasjonen lagers stort sett kun på brukerens egen telefon, noe som blir vurdert som en mindre personvernsinngripende løsning.

Simen Sommerfeldt er teknisk sjef for konsulentselskapet Bouvet og medforfatter av en bok om personvern. Han har tidligere uttalt seg kritisk om noen valgene som har blitt gjort om den norske appen.

OPTIMISTISK: Simen Sommerfeldt er medforfatter av «Personvern og GDPR i praksis» og teknisk sjef i Bouvet. Han kaller samarbeidet mellom Google og Apple for «utrolig gode nyheter». Foto: Pressefoto

Ifølge Sommerfeldt går argumentene for sentral lagring av data vekk med den nye kunngjøringen fra IT-gigantene.

Han påpeker også at løsningen følger anbefalingene fra EU-kommisjonen om å unngå sentral lagring.

– Dette er utrolig gode nyheter. Apple og Google er jo nesten som statsmakter eller guder når det gjelder dette. Så at de går sammen er gode nyheter, og gjør meg optimistisk for at vi kan klare å vinne over denne epidemien, sier Sommerfeldt til NRK.

Ifølge BBC er det ventet at USAs president Donald Trump vil gi sin støtte til samarbeidet.

Selskapene skriver at teknologien vil kunne tas i bruk fra midten av mai og kunne brukes sammen med apper som er utviklet for digital smittesporing av forskjellige lands helsemyndigheter.

– Personvern, åpenhet og samtykke er av største betydning i denne innsatsen, og vi ser frem til å bygge denne funksjonaliteten i samråd med interesserte interessenter, skriver selskapene i en pressemeldingen.