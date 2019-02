I januar i fjor stod Line Oma frem i NRK og fortalte om hva som skjedde da hun som 23 år gammel praktikant fikk besøk av 43 år gamle Trond Giske som næringsminister på offisielt besøk i India.

– Da vi skulle forlate stedet presset han meg opp mot veggen. Og stakk tungen sin ned i halsen min, mot min vilje. Jeg var helt uforberedt. Etterpå spurte han om jeg ville være med ham til hotellet, noe jeg sa nei til, fortalte Oma om det som skjedde på en nattklubb i New Dehli i 2010.

Ingen gjenåpning

I dag er Oma glad for at Arbeiderpartiet står fast ved å ikke gjenåpne saken mot Giske.

Men hun reagerer på at Jonas Gahr Støre og partisekretær Kjersti Senseng skriver til Giske at det ikke er «noe som i dag står til hinder for din fulle deltakelse i partiet».

– Det er et uheldig signal. Jeg mener det var et så stort tillitsbrudd at han ikke skal få fornyet tillit i partiet. Hvis dette tolkes som en oppfordring til å ta Giske inn i varmen, er det uheldig, sier Oma.

– Er det utenkelig for deg å se for deg at Giske får nye tillitsverv i partiet?

– Jeg mener det er utenkelig, fordi tillitsbruddet var så stort.

Ser det ikke som en Giske-seier

– Tolker du dette som en oppreisning for Trond Giske?

– Det kan se ut som at Giske mener dette er en seier. Det mener ikke jeg. Partiet har konkludert med brudd på partiets retningslinjer for seksuell trakassering. Saken ble ikke gjenopptatt, noe som overhodet ikke burde være nødvendig. Sakene er konkludert, og det bør ikke være noen tvil om at konklusjonen var riktig både i forhold til enkeltsakene og summen av alle hendelsene.

– Hva tenker du om at Støre og Stenseng sier dette ikke lenger vil være til hinder for engasjement i partiet?

– Jeg registrerer at Trond Giske er en stortingspolitiker, og at han fortsatt er aktiv i Arbeiderpartiet. Men jeg mener han ikke bør få fornyet tillit. Jeg mener Giske bør ut av Stortinget. Det er utenkelig å se for seg at Trond Giske skulle bli statsråd om vi vinner neste stortingsvalg.