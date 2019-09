Brystkreft er den vanligste kreftformen blant kvinner. Hver dag får ni kvinner i Norge beskjed om at de har fått sykdommen.

Fire av fem som får diagnosen er over 50 år, men behandlingen blir stadig bedre og bedre, og flere enn åtte av ti lever fem år etter at diagnosen er stilt.

Nå slipper flere og flere brystkreftpasienter cellegiftbehandling. Det er nemlig utviklet en medisin som er tilpasset hver enkelt pasient, basert på deres DNA.

Skreddersydd medisin

– Det er nesten vanskelig å forstå at jeg har hatt brystkreft, sier Kathrine Johanne Hauge (44).

Hauge fikk brystkreft i fjor vinter, men er likevel en av dem som slipper å ta cellegift. Hun ble operert og fikk stråling like etter diagnosen, men nå tar hun bare en pille hver dag.

Det var resultatet fra en gentest som gjorde at Hauges brystkreftlege Hege Oma Ohnstad forstod at en ny medisin kunne fungere. Det gjør at Hauge unngår et vanskelig sykdomsforløp, hårtap og senskader.

Kreftspesialist, Hege Oma Ohnstad anslår at flere kan unngå cellegift med en slik behandling. Foto: Margret Helland / NRK

– Vi kan bruke mer presis diagnostikk for å kunne gi riktig behandling til riktig pasient, og i dette tilfellet slipper pasienten cellegift, sier Ohnstad.

Kreftspesialisten anslår at flere hundre brystkreftpasienter i året kan unngå cellegiftbehandling om dette blir innført for alle.

– For meg var det ikke et så stort inngrep i min hverdag og mitt liv, så jeg føler meg veldig heldig, sier Hauge.

Gir håp til andre pasienter

– Dette er fremtiden for mange brystkreftpasienter, sier Anne Lise Ryel, generalsekretær i Kreftforeningen.

Anne Lise Ryel, generalsekretær i Kreftforeningen, mener dette er fremtidens behandling. Foto: Margret Helland / NRK

Det nærmer seg oktober og årets aksjon for Krafttak mot kreft 2019. Årets aksjon har nettopp forskning på slike personlig tilpassede behandlingsformer som satsingsområde.

– Det gir mye mer håp til den enkelte å vite at du mer og mer er i stand til å gi en behandling som vil ha optimal effekt på akkurat det, sier Ryel.

En solskinnshistorie

– Jeg håper at flere kan få lov til å få den type behandling som jeg fikk, slik at de slipper senskader og bivirkninger, og at livet blir satt på hold over lengre tid, sier Hauge.

Hauge har vært så pigg under behandlingen at mange som står henne nær knapt nok har merket det.

– Det er veldig mange i min omgangskrets som ikke vet det, for jeg hadde ikke behov for å snakke om det, sier Hauge.

Fremtidens behandlingsmetode

Steinar Madsen fra Statens legemiddelverk sier dette er positive nyheter, men er en kostbar og ressurskrevende behandlingsmetode. Foto: Statens legemiddelverk

Steinar Madsen, medisinsk fagdirektør i Statens legemiddelverk, mener skreddersydd medisin er fremtiden og positive nyheter for pasientene.

– Det gjelder både kreft og en rekke andre sykdommer. Medfødte sykdommer og arvelige sykdommer kommer til å få helt nye behandlingsformer, sier Madsen.

Slike behandlinger har dessverre også sine ulemper.

– Ofte er det ganske få pasienter som skal ha hver enkelt behandling, så med tanke på ressursbruken vil dette bli kostbart, understreker Madsen.