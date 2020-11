Full krangel om nedstenging av treningssentrene

Denne artikkelen er over en måned gammel, og kan inneholde utdaterte råd fra myndighetene angående koronasmitten. Hold deg oppdatert i NRKs oversikt, eller gjennom FHIs nettsider.

Mette Kalager er lege, forsker og professor på Universitetet i Oslo (UiO). Hun har blant annet forsket på koronasmitte på treningssentre.

– Av de 4.000 som var med i vår studie, fant vi én som var smittet på arbeidsplassen sin. Vi dro konklusjonen at det ikke er noe farligere å være på et treningssenter enn ikke å være der, sa Kalager da hun gjestet Debatten på NRK 1 tirsdag.

Hun går til frontalangrep på myndighetenes beslutning om å stenge alle treningssentre i blant annet Oslo og flere andre kommuner.

Myndighetene står på sitt

Assisterende direktør Espen Nakstad i Helsedirektoratet mener situasjonen er en annen nå enn da studien til blant annet Kalager ble gjennomført tidligere i år. Han holder på at det er nødvendig å stenge ned sentrene.

– Det var en godt designet studie, men uheldigvis var det veldig lite smitte i samfunnet på den tiden, sier Nakstad.

Derfor mener han resultatene ikke er egnet til å si noe om dagens situasjon med mye smitte. Der ser man at mange blir smittet innendørs og få utendørs. Det er begrunnelsen for at man har lagt sterke restriksjoner på aktiviteter inne.

– Det er uheldigvis slik at treningssentrene faller inn under den kategorien, sier Nakstad.

SNUR IKKE: Assisterende direktør i Helsedirektoratet, Espen Nakstad, mener nedstengingen i blant annet Oslo er nødvendig. Foto: Terje Pedersen / Terje Pedersen

Forsker: – Ikke enig

Kalager sier hun som forsker forstår argumentasjonen.

– Men jeg er ikke enig. Og hva gjør man da? Man ser om det finnes data som kan belyse hvordan smitten er når det er økende smittetrykk. Det har jeg gjort.

Professoren sier hun har fått data fra de største treningssentrene som er organisert i Virke. De viser:

at sentrene har hatt 7,6 millioner besøk.

at 210 av dem som er registrert som besøkende på et treningsstudio har testet positivt på korona.

at to, så langt Kalager er kjent med, er smittet inne på et treningssenter. Begge disse er ansatte.

– Dette vet vi fordi sentrene har ekstremt god oversikt over sine medlemmer, og fordi bydelsoverlegene og kommuneoverlegene her i landet har drevet intensiv smittesporing, sier Kalager før hun fortsetter:

– Det er faktisk slik at smittetrykket ute i samfunnet er fire til fem ganger høyere enn inne på treningssentrene. Da må vi veie fordeler og ulemper, og ulempene her er helt åpenbare

Nakstad mener man må se på summen av tiltak. Han sier også at de kraftige tiltakene skyldes at man forsøker å unngå en full regional og langvarig nedstenging, ikke for å gjøre det vanskelig for treningssentrene.

– Vi vet at veldig mye smitte skjer innendørs og lite utendørs. Dette er også et kortvarig tiltak, sier Nakstad.