Forskere: – Ikke økt smitte i treningssentre

På Stolt treningssenter på Rommen i Oslo løfter Mona Danielsen vekter mens hits fra nittitallet strømmer ut av høyttalerne. Hun trener flere ganger i uken, og mener godt smittevern er avgjørende.

– Det er kjempeviktig. Jeg har en mann i risikogruppen, og jeg ville aldri trent hvis jeg ikke følte meg helt trygg, og det gjør jeg.

AVSTAND: Det er nødvendig med god avstand på gruppetrening. Mona Danielsen er trygg på at senteret gjør alt de kan for å hindre smittespredning. Foto: Ingvild Edvardsen / NRK

Ingen ble smittet

Ny forskning fra Universitetet i Oslo viser at magefølelsen hennes stemmer.

Under nedstengningen av Norge fikk enkelte treningssentre i Oslo holde åpnet som en del av forskningsprosjektet. 3800 aktive medlemmer som ville delta ble delt i to grupper ved loddtrekning. Halvparten fikk trene på sentrene, halvparten ikke.

Sentrene som holdt åpnet forholdt seg til smittereglene som gjelder i dag, først og fremst å holde avstand, begrense antall brukere og å desinfisere utstyr etter bruk.

UNIK FORSKNING: Mette Kalager, lege og professor ved Universitetet i Oslo, sier det såkalte TRAiN -studien vekker internasjonal oppmerksomhet. Foto: Ingvild Edvardsen / NRK

– Når vi sammenligner disse to gruppene etter to-tre ukers trening, ser vi at det ikke er noe smitte i noen av gruppene. Det er heller ikke noen flere innleggelser eller syke i den gruppen som fikk trene sammenlignet med den gruppen som ikke fikk trene. Så det er helt trygt å trene på treningssentre, sier lege og professor ved UIO, Mette Kalager.

Hun er en av forskerne bak studien som er utført i samarbeid med bransjeorganisasjonen Virke trening.

– Vekker oppmerksomhet internasjonalt

Ifølge Kalager er studien unik internasjonalt, og de har fått flere henvendelser fra internasjonal presse og medisinske tidsskrifter.

– Også i Norge er studien unik. Det er den eneste som viser at noe er trygt å gjøre. Det har man ikke gjort når man har åpnet skoler, restauranter og barer osv. som ble stengt og som er åpnet igjen.

Håper medlemmene kommer tilbake

Treningsbransjen regner med at de har mistet ca. hvert tiende medlem som følge av koronakrisen. Hos Stolt trening på Rommen er mange av medlemmene over 60 år. Eier Line Norum, sier hun tror mange fortsatt er bekymret for smitte.

Line Norum, eier, Stolt trening Foto: Ingvild Edvardsen / NRK

– Vi får stadig telefoner fra medlemmer som ikke har lyst til å starte igjen fordi de har en gammel mor de passer på eller er bekymret for egen helse.

Hun understreker at mange også trener mer enn før etter gjenåpningen.

Kjersti Oppen, bransjedirektør, Virke trening Foto: Ingvild Edvardsen / NRK

Bransjedirektør i Virke, Kjersti Oppen, tror flere vil lokkes tilbake når resultatene fra forskningen blir kjent.

– Det er helt avgjørende at folk kommer tilbake. Denne studien viser at dette er trygt og sikkert

Vil forske på ytterligere gjenåpning

Nå håper treningsbransjen at de etterhvert får åpne opp ytterligere, slik at flere medlemmer kan trene samtidig. Forskerne vil gjerne være med og finne ut om det er trygt.

– Vi planlegger en oppfølgingsstudie der vi tilfeldig trekker hvilke sentre som åpner fullt og hvilke som må ha de smitteverntiltakene vi har i dag.