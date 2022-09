Fryser statlig støtte til organisasjonen Bydelsmødre

Årsaken er flere alvorlige varsler mot organisasjonen, ifølge Integerings- og mangfoldsdirektoratet (IMDi).

– IMDi tar varslene på alvor og følger opp disse grundig. Vi er i dialog med organisasjonen og har stanset utbetaling av andre termin i påvente av at undersøkelsene ferdigstilles. Det sier divisjonsdirektør Benedicte Barkvoll i IMDi til NRK.

NRK har vært i kontakt med flere tidligere ansatte i Bydelsmødre. Enkelte av dem NRK har snakket med har sendt varsler om forholdene ved organisasjonen til både IMDi og til Oslo kommune.

– Jeg kjenner på en enorm lettelse

En tidligere sentral ansatt, som sluttet i sommer, sier at hun er lettet over nyheten. Hun ønsker å være anonym.

– Jeg kjenner på en enorm lettelse. Det føles godt at noen endelig tar saken, og oss, på alvor. Jeg håper dette er starten på bedre tider for de ansatte, sier hun til NRK.

En tidligere ansatt i Bydelsmødre Norge sier at hun er lettet over at midlene fryses inntil videre. Foto: Martin Fønnebø / NRK

NRK fortalte i august at ansatte i Bydelsmødre hadde levert flere varsler mot ledelsen, ved leder Nasreen Begum.

NRK har så langt ikke lyktes med å få en kommentar fra Bydelsmødre til denne saken.

Arbeidskonflikt

Velferdsetaten i Oslo, som er en av de som støtter organisasjonen økonomisk, slår fast i et dokument at det dreier seg om en arbeidskonflikt internt i organisasjonen. Av varsler som NRK har sett, ser det ut som det er flere ansatte som er i konflikt med leder Nasreen Begum.

HMS-arbeid i organisasjonen, arbeidskontrakter, overtidsbetaling, ledelsesadferd og arbeidsbelastning er blant temaene som går igjen.

Nasreen Begum skrev i august til NRK at:

«Vi kan bekrefte at det har kommet varsler som ledelsen og styret har behandlet. Bydelsmødre Norge anser det som positivt at de ansatte sier ifra og varslene tas på største alvor. Det nærmere innhold i varslene vi vil ikke kommentere, men vi opplever at Bydelsmødre Norge er på god vei til å løse opp på en positiv måte i alle de forhold som det er varslet om».

Rettet mot innvandrerbefolkningen

Bydelsmødre Norge er en ideell organisasjon basert på frivillig arbeid, startet av Nasreen Begum i 2016. Det er så langt etablert frivillige Bydelsmødre-grupper i åtte bydeler i Oslo og i seks kommuner.

Bydelsmødre fikk plass på statsbudsjettet i 2021, der de fikk en million kroner i støtte gjennom ordningen «Tilskudd til nasjonale ressursmiljø på integreringsfeltet».

Det er Stortinget som vedtok å gi Bydelsmødrene støtte.

Målgruppe for ordningen er innvandrere, deres barn og den øvrige befolkningen.

Bydelsmødrene kom inn på statsbudsjettet etter at organisasjonen Født Fri og dens leder Shabana Rehman mistet statsstøtten på grunn av det IMDi mente var klare og systematiske brudd på forutsetningene for tilskudd.

Det er IMDi, Integrerings- og mangfoldsdirektoratet, som forvalter støtten fra staten.

IMDi mottok anonyme varsler på Bydelsmødrene i sommer. IMDi har gransket varslene, og undersøkelsene er ikke ferdige. Men nå fryses altså halvparten av årets bevilgning, i påvente av at undersøkelsene blir ferdigstilt.

Bydelsmødre utgjøres av frivillige kvinner, primært med etnisk minoritetsbakgrunn, som har gått gjennom et opplæringsprogram om temaer som familie, helse og samfunn.

«Etter fullført opplæring går de ut som synlige og trygge brobyggere mellom det offentlige og sine lokalsamfunn», står det på nettsidene.

Leder og initiativtaker til Bydelsmødre, Nasreen Begum, fikk i fjor St. Hallvard-medaljen, for sitt arbeid for inkludering. Oslos ordfører stod for overrekkelse av medaljen.