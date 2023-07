Frysebokssaken i Sverige: Tiltalte nekter straffskyld

Tirsdag startet rettssaken mot nordmannen som skal ha oppbevart sin samboer i en fryseboks i Sverige.

Den 55 år gamle mannen fra Agder er blant annet tiltalt for likskjending og grovt bedrageri. Ifølge lokalavisen Nya Wermlands-Tidningen nektet den tiltalte straffskyld mandag, etter å tidligere ha erkjent straffskyld på samtlige tiltalepunkter.

I retten tirsdag morgen erkjenner tiltalte å ha brukt avdødes konto, men benekter både likskjending, grovt bedrageri og dokumentforfalsking.

Tiltalte møtte opp i retten i grønn joggebukse og T-skjorte. Han fremstår rolig når rettsdokumentene gås gjennom.

Tiltaltes forsvarer Stefan Liliebäck. Foto: Lars Thomas Nordby / NRK

– Krenket gravfreden

Kvinnen, også hun norsk statsborger fra Agder, ble funnet i fryseren i parets felles hjem i Årjäng i mars.

– Under gjerningstiden har mannen også brukt fryseboksen til andre formål, noe jeg mener betyr at avdødes gravfred ble krenket hver gang mannen åpnet og lukket fryseboksen, og utgjør en skjerpende omstendighet, sier aktor Linda Karlsson.

Tiltalte ankom rettssalen i Värmlands tingrett i Karlstad i joggebukse og T-skjorte. Foto: Lars Thomas Nordby / NRK

Lenge var tiltalte også mistenkt for drap, men etterforskningen gjorde at mistanken bortfalt.

Mannens forsvarer Stefan Lilliebäck har tidligere bekreftet til NRK at kvinnen ble lagt i frysen i 2018.

Tiltalt for grovt bedrageri

Politiet har gjennomført avhør med tiltaltes brødre, samt avdødes søsken. Flere forklarer at de reagerte på at de aldri så eller hørte noe fra avdøde. Alle forklarer også at tiltalte både svarte på kvinnens telefon, og sa at hun gikk tur med hunden eller at hun sov.

Etter hvert skal han ha forklart at kvinnen ikke ønsket kontakt med familien sin lenger.

Det er satt av to dager til rettssaken. Foto: Lars Thomas Nordby / NRK

Den tiltalte har tidligere selv forklart at han la kvinnen i fryseboksen etter at hun døde, etter lengre tids sykdom. Grunnen til at kvinnen ble lagt i fryseren, skal ifølge tiltalte, ha vært en avtale mellom partene, om at kvinnen skulle gravlegges i hagen.

Fordi kvinnen skal ha dødd på vinterstid, lot ikke det seg gjøre. Ifølge tiltalte skal kvinnen ha dødd 12. januar 2018.

Ved dette huset ble den norske kvinnen i 60 årene funnet død i en fryser. Foto: FRODE FJERDINGSTAD / NRK

Lokalavisen Nya Wermlands-Tidningen skrev i juni at tiltalte har gjennomgått en flere uker lang rettspsykiatrisk utredning. Konklusjonen falt på at han ikke hadde noen psykisk lidelse tilbake i 2018, og heller ikke har det i dag. Det er hans forsvarer Stefan Liliebäck uenig i.

Til VG sier han at hans klients psykiske helse ikke er bra, og at de har klaget til høyere instans, da de mener psykiaternes konklusjon er uriktig.

Grunnen til at mannen også er tiltalt for grovt bedrageri, er fordi kvinnen etter sin død, fortsatt mottok pensjon. Svensk politi mener den nå tiltalte mannen har hatt tilgang på disse pengene.