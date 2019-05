Frykter politiker-hets vil skremme folk fra å engasjere seg

Ane Mari Braut Nese (H), ordfører i Klepp i Rogaland, fortalte under gårsdagens kommunestyremøte om hvordan hun og familien har blitt utsatt for vold, hærverk og hets på grunn av bompengesaken.

– Sønnen min ble slengt i veggen og tatt kvelertak på for å få mor til å snu i bompengesaken. Vi har opplevd hærverk på bil og hjem, og oppfordringer om å spraye huset vårt med kumøkk, fortalte ordføreren.

SE VIDEO: Klepp-ordføreren var på gråten da hun fortalte om kvelertak mot sønnen.

Også gjennom sosiale medier har Klepp-ordføreren fått hundrevis av nedsettende kommentarer om seg.

– Helt uakseptabelt

Kommunalminister Monica Mæland, som har valg og demokrati som to av sine ansvarsområder, er rystet over det Nese forteller.

– Dette tilfellet oppfatter jeg som ekstremt. Jeg har hørt mange historier om mobbing og hets, men historien til ordføreren på Klepp er nok definitivt det mest alvorlige jeg har hørt. Det er helt uakseptabel adferd, sier Mæland til NRK.

Tidligere i år gjorde KS en undersøkelse blant norske folkevalgte, og her svarte 40 prosent at de har opplevd hatefulle ytringer eller konkrete trusler. De yngste opplever mest ubehageligheter, og mange har vurdert å gi seg i politikken på grunn av opplevelsene.

Mæland sier Klepp-saken aktualiserer problemstillingen på nytt, og at hun nå vil innkalle til et tverrpolitisk dialogmøte over sommeren for å finne løsninger.

– Jeg vil møte KS, ungdomspartier og partier fra hele landet for å utveksle erfaringer og få innspill til hvordan vi i fellesskap kan jobbe mot dette, sier Mæland.

Frykter for rekrutteringen

Mæland frykter at dersom man ikke kommer problemet til livs, vil man risikere at folk kvier seg for å engasjere seg i lokalpolitikken.

– Vi er helt avhengig av at mange tusen mennesker stiller opp i lokalsamfunn, i fylkeskommuner og nasjonalt for å drive politikk. Det er det som bærer vårt demokrati. Da må vi slå ring om alle de som gjør den viktige dugnadsjobben, sier Mæland.

Hun sier lokalpolitikere er vant til å stå fremst i stormen når de møter velgerne på nærbutikken, barnehager og skoler.

– Grensen går ved respektfull meningsmotstand. Vi skal tåle gode og grundige debatter, men man kan selvsagt ikke akseptere hets, mobbing og sjikane.

– Frykter du at lokalpolitikere unngår å ta upopulære valg som følge av sjikane og trusler?

– Det må vi jobbe alt vi kan for å forhindre. Vi vet at noen har vært redde for å si hva de mener og være tydelig på det de mener, fordi de opplever sterk motstand og hets og sjikane. Det er helt uakseptabelt, sier Mæland.