De siste prognosene fra Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) viser at flere store innsjøer og vassdrag vil oppleve historisk store vannmengder de neste dagene.

– De viser at vi nå har en veldig krevende situasjon der vi får flere vassdrag som kan nå rekorder i forhold til tidligere, sier Brigt Olav Samdal, avdelingsleder for skred- og vassdragsavdelingen i NVE til NRK.

– Vi oppfatter dette til å være ganske alvorlig. Det er krevende, og vi er usikre på hva slags konsekvenser dette kan gi.

Brigt Olav Samdal, avdelingsleder for skred- og vassdragsavdelingen i NVE. Foto: Thomas Marthinsen

For Drammensvassdraget kan situasjonen bli historisk. NVE frykter det store vassdraget kan flomme ut over sine bredder.

– Drammensvassdraget er et stort vassdrag som er vant til å ha mye vann, og vi risikerer nå å komme på en rekord for Drammensvassdraget, sier Samdal.

Dette er prognosene

De store innsjøene Krødern, Tyrifjorden, Randsfjorden og Sperillen kan alle stige med 1 til 3 meter, opplyser til NVE til NRK.

Innsjøene Krødern og Sperillen vil kulminere fra torsdag til fredag, mens Tyrifjorden og Randsfjorden vil fortsette å stige enda noen dager.

Krødern: ventes å stige ca. 2 m frem til torsdag.

Tyrifjorden: venter stige 1,5-2,0m over vannstanden i dag

Randsfjorden: ventes å stige 1,5 – 1,7m over vannstand i dag, de neste dagene

Sperillen: Sperillen ventes å stige ca. 2,5 m frem til torsdag, fra dagens nivå

Begna ventes å kunne øke til den største vannføringen siden målingene startet på 1940-tallet. Det samme gjelder Hallingdalselva, ifølge NVE.

Drammenselva er allerede stor og vil fortsette å stige ytterligere utover torsdag, før det når en topp fredag, ifølge Samdal.

Mjøsa ventes å stige cirka en meter frem mot fredag og lørdag. Videre vannstandsstigning avhenger av regn de neste dagene.

Drammensvassdraget kan gå ut over sine bredder, frykter NVE. Foto: Rodrigo Freitas / NTB

Ikke fare for mennesker nå

De historiske vannmengdene kommer som følget av ekstremværet «Hans» som har hatt et grep rundt store deler av Øst- og Innlandet de siste dagene.

Samdal sier det gjøres kontinuerlige vurderinger rundt om det må evakueres personer i berørte områder.

– I utgangspunktet, hvis en holder avstand til vassdragene og ikke begir seg ut på elvebredden, er dette mindre farlig for folk. Det er saktestigende elver som vokser opp, men med så store vannmengder blir det enorme krefter som er i sving, sier Samdal.

NVE kommer med følgende råd:

Flytte utsatte verdier bort fra flomutsatte områder.

Følg råd fra politiet og kommunen

Alle bør følge med på varsom.no.

Har satt ut flomvern

Drammen kommune har satt ut flomvern langs Sandstranda i Krokstadelva, ved Drammensveien 73, Hatten barnehage og ved Killingrud. Dette er områdene de av erfaring vet at elva først går over sine bredder.

Flere tiltak vurderes fortløpende ut fra hvordan prognosene endrer seg. Kommunen følger situasjonen nøye og holder kontakten med blant annet beredskapsstaben hos Statsforvalteren samt vassdragsregulantene. De ulike kommunale tjenestene vurderer tiltak opp mot sine brukere.

Foto: Anders Fahmi Nielsen / NRK

Beredskapssjef Sten Petter Aamodt ber alle som bor flomutsatt til i gamle Nedre Eiker om å ta sine forholdsregler allerede nå, både på egen eiendom og med tanke på egenberedskap.

– Alle som bor flomutsatt til bør sikre verdiene sine. Slår det verste scenarioet til, kan vannet stige til 3,5 meter ved Mjøndalen bru. Da vil mange eiendommer bli berørt, sier beredskapssjef Sten Petter Aamodt.

Beredskapssjef Sten Petter Aamodt. Foto: Azad Razaei / NRK

Aamodt legger til at det er viktig at alle holder seg oppdatert om flomsituasjonen. Kommunale tjenester som barnehager og skoler kan måtte stenge som følge av flommen. Det er heller ikke usannsynlig at elva kan stige så mye at for eksempel E134 og FV 283 må stenge.

Det er ikke ventet at flommen i Drammenselva skal skape problemer andre steder i kommunen enn i tidligere Nedre Eiker, det vil si oppstrøms Langesøy.