Siden Frp ikke fikk gjennomslag for tiltakene i regjering, fremmer de forslagene i Stortinget mandag.

– Barnets beste gjør at vi mener disse grepene er nødvendige. Vi kan ikke fortsette å svikte barna når vi vet at det skjer såpass mye overgrep og vold, sier Fremskrittspartiets Kari Kjønaas Kjos til NRK.

Fra 0 til 10 år

16 KONTROLLER: Myndighetene anbefaler at barn 0–5 år kalles inn til 14 kontroller på helsestasjonen. Fra 5–10 år skal skolehelsetjenesten innkalle barnet ved skolestart og rundt 3. trinn (illustrasjonsfoto). Foto: Robert Schlesinger / NTB scanpix

Lederen i helse- og omsorgskomiteen på Stortinget har lenge engasjert seg i kampen mot vold og kjønnslemlestelse, og er «reservemamma» for en 26-åring som selv ble utsatt for det ulovlige inngrepet som 7-åring.

– Hvis de hadde vært på helsestasjonen og noen hadde sett på Angelica, kunne hun ha fått hjelp tidligere. Det er derfor vi nå sier at vi ikke lenger kan lukke øynene, sa Kjos til Dagbladet sist uke.

Mandag fremmer hun og fire andre Frp-politikere et representantforslag der de ber regjeringen:

Legge fram et lovforslag om at helsekontroller for barn i alderen null til ti år blir obligatoriske og at kontrollene foregår ved at barn tar av seg alle klærne ved veiing og undersøkelse. Med mindre barnet ikke følges opp jevnlig av helsevesenet av andre grunner, så må alle barn og familier møte til de fastsatte helsekontrollene.

Legge fram et lovforslag der kommunene er ansvarlig for å følge opp barn som ikke møter til obligatorisk helsekontroll.

OBLIGATORISK: De aller fleste gjør som foreldrene til denne karen og møter opp til kontroll og vaksinasjon. Frp er bekymret for dem som ikke dukker opp, og vil at kommunen plikter å oppsøke dem, og eventuelt reise på hjemmebesøk (arkivfoto). Foto: Lise Åserud / NTB scanpix

– Hvorfor vil Frp lovfeste at barna må ta av seg alle klærne?

– Man kan i større grad avdekke vold, seksuelle overgrep, eller kjønnslemlestelse hvis man ser barnet helt nakent. Det er ikke noen garanti for at man vil oppdage alle barn, men det gir en større mulighet til å oppdage flere, svarer Kjos og understreker at det ikke er snakk om en underlivsundersøkelse.

STØTTER INTENSJONEN: Trøen understreker at Høyre støtter Frps mål om å avdekke og bekjempe kjønnslemlestelse, vold og overgrep. Foto: Vegard Wivestad Grøtt / NTB scanpix

Borgerlig skepsis

Men både regjeringspartner Høyre og støttepartiene KrF og Venstre er kritiske til nakenhetskravet.

– For det første kan det oppleves vanskelig for mange barn. For det andre må vi stille spørsmål ved om et krav om at alle barn skal kle seg nakne, er det som skal til for å oppdage de få som utsettes for kjønnslemlestelse, sier helsepolitisk talsperson i Høyre, Tone Trøen.

TILLIT: Olaug Bollestad i KrF sier det er viktigere å bygge tillit mellom helsestasjonen og familiene, enn å basere seg på tvang. Foto: Vegard Wivestad Grøtt / NTB scanpix

I TENKEBOKSEN: – Barns trygghet er det aller viktigste. Derfor vil vi vurdere forsalget nøye, men avventer behandlingen før vi konkluderer, sier Lene Vågslid (Ap). Foto: Stortinget

Olaug Bollestad (KrF) påpeker at blåmerker og andre tegn på vold kan avdekkes selv om barnet beholder trusa på. Hun mener også det kan være problematisk å presse barn som har vært utsatt for overgrep til å kle av seg foran en fremmed helsesøster.

– Frp-forslaget har gode intensjoner. Vi kan ikke sitte stille og se på at barn utsettes for overgrep. Spørsmålet er hvordan vi går fram, sier Bollestad.

Ikke støtte fra Barneombudet

Mens Arbeiderpartiet ikke har tatt stilling til om de skal støtte Frps forslag eller ikke, er helsepolitisk talsperson i Sp avvisende.

SIER NEI: – Alt annet i helsevesenet bygger på frivillighet. Da må det fungere her også, sier Kjersti Toppe i Sp. Foto: Jan Kåre Ness / NTB scanpix

Kjersti Toppe er svært skeptisk til at kontrollene skal gjøres obligatoriske fordi hun mener det bryter med frivillighetsprinsippet i norsk helsevesen.

– Jeg støtter intensjonen om å bekjempe kjønnslemlestelse, men jeg liker ikke tanken på at Stortinget skal bestemme at barn skal kle av seg nedentil. Hva med den ungen som ikke vil, spør Toppe.

Heller ikke Barneombudet støtter forslaget fra Frp.

– Helsestasjonen har i dag en dekning på nærmere 100 prosent. Dette frivillige tilbudet benyttes av så mange at det vil være en uheldig signaleffekt å skulle gjøre det obligatorisk, sier barneombud Anne Lindboe.