Frp vil lokke syrere ut av Norge med penger

Fremskrittspartiets innvandringspolitiske talsmann Jon Helgheim mener tidspunktet er riktig for syrere som ennå ikke har fått permanent oppholdstillatelse i Norge til, å tenke på retur til Syria.

– Derfor vil vi ha på plass en ordning for frivillig retur av syrere, slik at de som ønsker det skal få reise hjem nå, sier Helgheim.

For å motivere syrere, foreslår Frps stortingsgruppe en økonomisk kompensasjon til hver enkelt på 20.000 kroner, i tillegg til betalt hjemreise.

– Syria trenger sårt gjenoppbygging, og at egne innbyggere reiser hjem. Det vil også være med på å dempe presset på innvandring til Norge, sier Helgheim.

– Svært få vil dra

29 år gamle Hasan Kassas fra Syria mener svært få syrere vil være interessert i å reise tilbake nå.

– Forholdene er ennå svært urolige, og hvilken vei Syria går er fortsatt usikkert, sier han.

Hasan Kassas sier han kom til Norge for å få frihet og demokrati. – Det er lenge til jeg vil få det i Syria, sier han om Frps forslag. Foto: Tormod Strand

Han kom til Norge i 2014. Selv har han fått permanent oppholdstillatelse, men tror svært få av dem som ennå ikke har fått fast opphold vil benytte seg av en slik mulighet.

UDI: Ikke trygt nok

Ifølge UDI er det 13.229 syrere som kom etter 2011 som har fått oppholdstillatelse i Norge. Det starter med tre års midlertidig oppholdstillatelse. Av de 13.229 er det 2400 som har vært i Norge så lenge at de har fått permanent oppholdstillatelse.

Det er de som ennå ikke har fått permanent oppholdstillatelse Fremskrittspartiet nå ønsker å motivere til å reise hjem.

– Hvis de selv mener det er trygt nok, understreker Helgheim.

UDI opplyser til NRK at de ikke har noe program for frivillig retur til Syria, på grunn av sikkerhetssituasjonen i landet.

Den syv år lange krigen har kostet hundretusener mennesker livet. Halvparten av befolkningen som bodde i Syria før krigen har blitt drevet på flukt. Mer enn seks millioner er fordrevet inne i Syria, ytterligere fem millioner er flyktninger i nabolandene og én million har flyktet til Europa.

Regjeringsstyrkene til president Bashir al-Assad tar tilbake kontrollen over område etter område. Nå er det klart for oppgjør om Idlib-provinsen, i det nordvestlige Syria.

– Skal dra hjem hvis det er trygt nok

Frps Jon Helgheim viser til flyktningforliket i Stortinget høsten 2015, som begrunnelse for forslaget – og at det i deler av Syria nå er rolig.

– Praksisen med at oppholdstillatelsen frafaller og at flyktninger skal vende tilbake når forholdene tillater det, er ett av Frps viktigste gjennomslag i regjeringen, sier Helgheim.

I forliket fra 2015 ble et flertall på Stortinget enige om denne formuleringen:

«Dersom grunnlaget for midlertidig beskyttelse kan ha falt bort som følge av politiske, sosial eller humanitære forbedringer i hjemlandet, kan utlendingsmyndighetene uten ugrunnet opphold starte med tilbakekalling av oppholdstillatelsen til de som fikk opphold på slikt grunnlag.»

Venstre: – Naivt forslag

Venstre var med på forliket, men sier i dag at forslaget fra Frp er naivt, og kommer altfor tidlig.

– Jeg ser ingen grunn til at vi skal oppfordre folk til å reise tilbake til Syria. Vi bør fokusere på dem som er her, ta godt imot dem, sørge for at de blir godt integrert. det er vår oppgave nå. Vi sender helt feil signaler hvis vi oppfordrer de nå til å reise tilbake, sier Guri Melby, innvandringspolitisk talsperson i Venstre.

For Frp er også syreres relativt lave utdannelse et argument for å oppfordre de som vil, til å reise hjem. En SSB rapport fra i sommer viser at blant syriske innvandrere som er 16 år eller eldre er det en relativt høy andel med grunnskole som høyeste fullførte utdanning. Blant dem som har ankommet etter 2012 ligger andelen med grunnskole på 67 prosent.

Også tallene på arbeidsmarkedet viser lav deltagelse for syrere. Kun 9 prosent av kvinner mellom 15 og 66 år fra Syria er i arbeid, og for menn er tallet 15,9 prosent. Kort botid er en viktig forklaring på de lave tallene, skriver SSB. Tallene er for 2016.

Hassan Kassas planlegger en framtid i Norge.

– Jeg flyktet for å få demokrati og frihet. Det har jeg i Norge. og det tror jeg ikke vil komme i Syria på mange år, sier han til NRK.