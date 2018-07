Frp og Venstre på kollisjonskurs om EUs asylavtale

Statsminister Erna Solberg satte sinnene i kok i deler av Frp da hun for ei uke siden sa at det var riktig at også Norge var med på en eventuell fordelingsmekanisme av flyktninger og migranter.

I et intervju med NRK understreket Solberg at EU foreløpig ikke har spurt oss om å ta imot noen, og at saken ikke er behandlet i regjering. Samtidig minnet hun om at Jeløya-plattformen, som er avtalen mellom Høyre, Frp og Venstre, omfavner prinsippet om europeisk samarbeid om migrasjon.

Mener samarbeidsavtale sier stopp

SIER NEI: Stortingsrepresentant Christian Tybring-Gjedde (Frp) mener Norge allerede har hjulpet EU tilstrekkelig med å håndtere strømmen av asylsøkere. Foto: Håkon Mosvold Larsen / NTB scanpix

Ifølge Frp-politiker Christian Tybring-Gjedde setter den samme avtalen en stopper for at Norge kan ta imot «EU-flyktninger» på toppen av de 2120 kvoteflyktningene Norge allerede har vedtatt å ta imot i år.

I avtalen står det at regjeringen skal «videreføre det vedtatte nivået på kvoteflyktninger og øke det ytterligere hvis dagens ankomsttall fortsetter».

– Kan dere være med på et vedtak som gjør at Norge øker forpliktelsene sine på antallet vi skal ta imot?

– Nei, vi forholder oss til Jeløya-erklæringen, og den er helt tydelig. Vi kan ikke bryte vår egen samarbeidserklæring, sier han.

På spørsmål om det spiller noen rolle for Frp om de 2120 kommer via EU eller FN, slik dagens kvoteflyktninger gjør, svarer Tybring-Gjedde:

– Det tallet har vi akseptert. Om vi kaller dem EU-flyktninger eller noe annet, det spiller liten rolle. EU må slite med sine egne land her. Det er der presset må ligge. Vi kan ikke være mer EU-lojale enn EU-landene selv.

– Jeløya ingen hindring

SIER JA: Stortingsrepresentant Guri Melby (V) mener Norge har alt å tjene på å hjelpe EU med å ta imot flere asylsøkere. Foto: Pernille Solås / NRK

Venstres Guri Melby avviser kategorisk at Jeløya-plattformen gjør at Norge ikke kan ta imot flere enn de 2120 det er satt av penger til i statsbudsjettet.

– Jeløya-avtalen sier ingen tall på hvor mange flyktninger Norge skal ta imot, det er ikke bestemt noe sted. Jeg mener det må avhenge av situasjonen i Norge, men også situasjonen i verden og hvor mange mennesker som er på flukt. Så dette er noe vi må sette oss ned og diskutere regjeringspartiene imellom.

– Så du mener Jeløya-plattformen ikke står i veien for at Norge kan ta imot flere migranter fra EU-land, på toppen av de flyktningene vi har sagt til FN at vi kan ta imot?

– Det er ingenting i Jeløya-avtalen som sier hvor mange flyktninger Norge kan ta imot. Venstre har jobbet for at vi skal ta imot flere kvoteflyktninger, vi mener det er en god måte å bidra til en internasjonal utfordring på. Vi mener vi må si ja til EUs avtale og ta vår andel av dem, så vi kommer til å jobbe for at vi skal ta imot både mange kvoteflyktninger men også gjennom dette EU-systemet.