Erna Solberg – Vil være med på en ny asylavtale

Uenigheten handler først og fremst om hvor migranter og flyktninger som kommer til EU, skal plasseres mens de venter på å få sakene sine avgjort.

– Vi bygger vår asylpolitikk på et fellesskap i EU der blant annet Dublin-avtalen er utrolig viktig for oss. Uten Dublin-avtalen vil vi måtte behandle hver eneste asylsøknad i Norge, nå kan vi returnere til andre land, sier Solberg.

Ifølge Dublin-avtalen skal en søknad om asyl bli behandlet i det første landet en person søker i.

Italia har satt seg på bakbeina

Italia har tatt imot mer enn 600.000 migranter og flyktninger siden 2013. Nå sier italias høyrepopulistiske visestatsminister Matteo Salvini at de må ut. Han nekter også skip som plukker opp migranter, å søke mot italienske havner. Dette har spisset en allerede vanskelig og uløst sak.

Frykter du at migrant og asylpolitikken i EU vil bryte sammen?

– EU har forsøkt å finne løsninger, problemet er at alle må bidra og der er det noen land som har drevet valgkamp på at de ikke vil bidra, sier Solberg.

Er Norge villig til å ta flere flyktninger og migranter fra Italia, om man blir enige om dette på toppmøtet?

– Det er jo sånn at får vi en enighet som gjør at presset på flyktninger mot andre land i Europa blir mindre fordi at noen tar mer av det, så må vi alle være med på en fordelingsmekanisme, det mener jeg er riktig, det gjorde vi også da vi hadde relokaliseringer i 2015.

– Men det avhenger av at vi har system som fungerer og folk faktisk bidrar til det, sier Solberg til NRK.

Hvor mange kan Norge ta?

– Det har vi ikke noen tall på.

EU vurderer mottakssentre i Nord-Afrika og Albania

EU-landene vil i dag diskutere om de skal opprette mottakssentre i Nord-Afrika eller i Albania. Samarbeidsland, kostnader og hvorvidt migranter som i dag er i EU skal sendes ut av EU og til disse sentrene, er blant temaene som ikke er ferdig diskutert.

– Vi er med på et system med mottakssentre andre steder, gitt at det er en felles europeisk holdning rundt det, også har vi sagt at det er tre viktige kriterier rundt det. Det ene er at det er innenfor alt some heter menneskeretter og flyktningkonvensjoner. Det andre er at det må være et retursystem knyttet til de som ikke får opphold, og det tredje er at vi må ha en solidaritet i Europa på å hente ut personer som har rett til asyl, sier Solberg.

Merkel er presset

For å hindre flere migranter å komme til Tyskland, har Angels Merkels egen innenriksminister gitt sin forbundskansler ut juni på å løse problemet på EU-nivå. Hvis ikke vil innenriksminister Horst Seehort gjeninnføre nasjonal grensekontroll i Tyskland.

Det vil trolig føre til at regjeringen i Tyskland må gå av, noe Solberg håper ikke vil skje.

– Det vil være et stort tap for Europa, for Merkel har vært et tyngdepunkt for å finne felles europeiske løsninger, og det vil være et tap for Tyskland, for det betyr at hun igjen sitter med en regjeringskrise, sier Solberg.