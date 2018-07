Deler av Frp er i fyr og flamme etter at statsminister og Høyre-leder Erna Solberg åpnet for at Norge bør være med på en ny EU-avtale om fordeling av flyktninger og migranter.

I helgen sa stortingsrepresentant Per-Willy Amundsen til NRK at Frp bør sette ned foten og si nei.

– Må ta det på alvor

Nå tar den tidligere justisministeren til orde for at Frps landsstyre, som består av fylkeslederne, sentralstyret og representanter fra stortingsgruppen, kobles inn. Dette er partiets nest øverste organ etter landsmøtene.

– Det vil være naturlig at man ber om råd fra Frps landsstyre før man trekker konklusjoner i en sak som dette.

– Dersom Frp ikke vinner fram og regjeringen sier ja til å ta imot flyktninger gjennom en avtale med EU, hva vil du at Frp skal gjøre da?

– Det er partiets landsstyre som tar stilling til om vi skal delta i regjering eller ikke. Jeg vil ikke bidra til en åpen diskusjon om dette i media, men det er klart at dette må Frp ta på alvor. Vi må drøfte det i våre interne fora, og velge hvordan vi skal forholde oss til en situasjon der regjeringen skulle presse gjennom et slikt standpunkt.

Vil sende signal

I Dagbladet tirsdag sier tidligere Frp-leder Carl I. Hagen at Siv Jensen må ta Fremskrittspartiet ut av regjering dersom Norge tar imot nye flyktninger som har kommet til Europa over Middelhavet.

På spørsmål om også Amundsen mener dette er en sak Frp kan forlate regjeringen på, svarer han:

– Jeg er tydelig på hva jeg mener regjeringens politikk bør være. Jeg er tydelig på hva som er Frps politikk. Det er ikke opp til meg og Frps stortingsgruppe å avgjøre om vi skal være i regjering eller ikke. Det er en beslutning som Frps landsstyre i så fall må ta. Derfor mener jeg også at det er naturlig at partiets landsstyre blir innkalt til å ta stilling til denne saken.

– Hva er ditt råd til Siv Jensen?

– Jeg gir bare uttrykk for det som er Frps standpunkt, og det vi har gått til valg på. Så har jeg forståelse for at man må drøfte ting internt i regjeringen. Jeg har ikke tenkt å legge meg opp i det. Men jeg sender et tydelig signal på vegne av flere i stortingsgruppen i Fremskrittspartiet om at det går en grense for hva Frp kan akseptere. Vi begynner å nærme oss den grensen sterkt nå.

– Blåser ikke over

Også stortingsrepresentant Christian Tybring-Gjedde (Frp) mener det er en klok tilnærming at landsstyret blir koblet inn i saken.

– Jeg håper landstyret kan konkludere med at vi er herre i eget hus, sier Tybring-Gjedde.

– Hva om dere ikke får gjennomslag i regjering?

– Jeg tror at vi får det. Jeg tror Erna forstår alvoret her. Dette blåser ikke over, sier han.

– Restriktiv innvandringspolitikk

Via sin statssekretær Cecilie Brein-Karlsen, skriver Frp-leder Siv Jensen i en skriftlig kommentar til NRK at det er Frps landsstyre som avgjør hvilke saker landsstyret skal ta stilling til.

«Frp er for en restriktiv innvandringspolitikk både i regjeringen og i Stortinget. Forhandlinger i regjeringen skjer ikke via media», skriver hun videre.