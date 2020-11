Regjeringspartiene Høyre, Venstre og KrF har denne uken forhandlet med Fremskrittspartiet om neste års statsbudsjett.

Frp-nestleder Sylvi Listhaug sier hun vil lande diskusjonene om koronakrisepakker til bedriftene, før man går videre.

En lettere frustrert Listhaug sier torsdag at disse forhandlingene går med «museskritt». Hun mener koronarammede bedrifter må få signaler om hvor mye staten kan stille opp med så raskt som mulig.

– Da haster det, og vi er bekymret for fremdriften i forhandlingene, det går alt for smått, sier Listhaug.

– Deadline er så raskt som mulig

Siv Jensen truet i et intervju med VG torsdag med å gå til Ap og Sp, dersom regjeringen ikke gjør betydelige endringer i krisepakken.

På spørsmål om når Frp må få svar før man eventuelt søker samarbeid hos andre partier, svarte Listhaug at man prøver å finne konstruktive løsninger. Listhaug sier partiene også venter på en avklaring på en del spørsmål til departementet om krisepakken.

– Vi vil jobbe veldig raskt for å gi svar til bedriftseierne som sitter rundt omkring og lurer på om de klarer seg gjennom krisen.

– Deadline er så raskt som overhodet mulig, og derfor er det viktig at regjeringspartiene beveger seg raskere og legger mer på bordet.

Sylvi Listhaug (Frp), leder i finanskomiteen Mudassar Kapur (H), Tore Storehaug (KrF) og Ola Elvestuen (V) er ikke blitt enige om korona-krisepakke på Stortinget. Foto: Vidar Ruud / NTB

Krever bedre kompensasjonsordning

Regjeringen har foreslått en kompensasjonsordning der foretakenes faste, uunngåelige kostnader for september og oktober skal kompenseres med 60 prosent. Ettersom koronatiltakene ble strammet inn i november, skal tallet økes til 70 prosent.

Det er ikke nok for Frp.

– Kompensasjonsordningen må forbedres. Mange bedrifter sliter, så vi jobber for å forbedre det som ligger på bordet, sier Listhaug, som ikke vil være konkret på hva Frp krever.

– Forhandler om sakene samlet

Høyres Mudassar Kapur er ikke enig i at forhandlingene går med museskritt. Han viser til at samtalene begynte på mandag, og at regjeringen tirsdag la frem nye tiltak for 18 milliarder kroner.

– Vi må få kvalitetssikret ting, men samtalene så langt har vært konstruktive og gode.

Listhaug har luftet muligheten for at Frp blir enige om en krisepakke med rødgrønn side, og budsjettet med regjeringen. Kapur fikk torsdag flere spørsmål fra pressen om det er mulig å se for seg en slik løsning.

– Vi har hatt gode samtaler om budsjettet og tilleggssakene siden mandag. Jeg regner med at det fortsetter.

– Men er det mulig?

– Vi forholder oss til at vi forhandler om disse sakene samlet med Frp. Målet er å bli enige, slik vi har blitt hvert år siden 2013.

Kapur svarer – naturlig nok – ikke konkret på hvor langt regjeringspartiene er villige til å strekke seg når det gjelder bedriftene.

– Det viktigste er å få bedriftene over kneika, noe som er viktig for folks økonomi, trygghet og helse. Vi skal stå på dag og natt i forhandlingene, og komme i mål.

Ekstrakostnader på 17,7 milliarder Ekspandér faktaboks Regjeringen la tirsdag fram et såkalt tilleggsnummer, som innebærer ekstrakostnader på 17,7 milliarder kroner på neste års budsjett.

Kostnadene må inn i budsjettet, men Frp har insistert på å holde forhandlingene om krisepakken atskilt fra samtalene om budsjettet.

Budsjettdebatten i Stortinget er berammet til 30. november, og finanskomiteen har frist til 25. november med å avgi sin innstilling om neste års statsbudsjett.

I praksis betyr det at regjeringspartiene og Fremskrittspartiet må være ferdige med sine forhandlinger om en ukes tid, for at opposisjonen skal få tid til å skrive sine merknader til innstillingen.

Det er imidlertid ikke uvanlig at forhandlingene går over tiden. Kilde: NTB

– Må bruke mer oljepenger

Forhandlingene startet mandag, få timer etter at Frp hadde lagt fram sitt alternative statsbudsjett for 2021. Listhaug sier det er viktig å få plass en krisepakke, før man kan gå videre med forhandlingene.

– Krisepakken er viktig å på plass først. Bedriftene må vite hva de kan forholde seg til, og hva staten stiller opp med. Mange mangler penger i kassen til å betale det de skylder, og varene de skal motta, sier Frp-nestlederen.

Listhaug ønsker ikke å gi en eksakt sum for kravene Frp har kommet med, men sier det er snakk om «milliardbeløp» til krisepakker.

– Vi må bruke mer oljepenger for å sikre disse bedriftene gjennom krisen. En del kommer kanskje til å gå over ende uansett, men vi må ha mer enn det regjeringen har foreslått.

På spørsmål om noen av kravene er absolutte, sier Listhaug at man ikke opererer med ultimatum, men at regjeringen må gi mer.