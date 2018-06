Klokken 04.30 fredag morgen kom EU-landene til enighet om en flyktningavtale.

Enigheten går ut på at EU-land i fellesskap skal ta hånd om flyktninger og migranter som plukkes opp i Middelhavet og settes i land på europeisk side.

Statsminister Erna Solberg har sagt at Norge vil være med på fordelingen av flyktninger og migranter.

Det reagerer regjeringspartner Frp på.

– Norge bør ikke ta imot såkalte flyktninger fra EU. Norge er ikke EUs husmannsplass. Vi er ikke medlem av EU, og vi bør heller ikke bli det. Dette er et syn som svært mange i Frp deler. Og det er det viktig at vi gir klart uttrykk for, sier Per-Willy Amundsen til NRK.

Frivillig ordning

Han mener Norge ikke kan ta imot flyktninger og migranter så lenge EU-land står fritt til å si nei.

– Dette er en frivillig ordning som EU har gått inn for. Flere EU-land kommer til å takke nei, deriblant Polen, Ungarn og andre. Da er det ingen grunn for at Norge, som ikke er med i EU, skal takke ja.

– Hva bør Frp som regjeringsparti gjøre?

– Frp bør sette foten ned. Det er svært mange Frp-ere som reagerer på at vi som ikke-medlem skal akseptere å ta imot såkalte flyktninger som kommer fra EU-systemet. Vi har mer enn nok med ankomstene vi har fått til Norge gjennom mange år. Denne utviklingen må snus. Vi må sende folk tilbake, ikke ta imot enda flere.

Amundsen mener EU har hatt et migrasjonsproblem gjennom mange tiår, og at de ikke har gjennomført tiltak for å stoppe det han beskriver som en folkevandring til Europa.

– Hva er ditt forslag til løsning?

– Mitt forslag til løsning er delvis det EU har skissert, nemlig ankomstsentre i Nord-Afrika. Jeg foreslo det i 2009, og ble latterliggjort den gangen. Men vi er for sent ute. Vi må reforhandle hele asylinstituttet. Det er et problem at folk reiser over halve verden for å komme til Norge. Dette er en utvikling som ikke er bærekraftig. Vi kan ikke akseptere denne folkevandringen til Europa. Derfor må vi begrense asylretten langt mer enn tilfellet er i dag, sier Amundsen.

VIL BIDRA: Statsminister Erna Solberg sa tidligere i uken at Norge bør bidra i flyktningavtalen. Hun ville lørdag ikke svare på Amundsens oppfordring om å si nei. Foto: Fredrik Hagen / NTB scanpix

Solberg: – Alle må bidra

NRK har ikke fått svar fra statsminister Erna Solberg til denne saken, men hun sa tidligere i uken at Norge bør være med på EUs asylavtale.

– Det er jo sånn at får vi en enighet som gjør at presset på flyktninger mot andre land i Europa blir mindre fordi at noen tar mer av det, så må vi alle være med på en fordelingsmekanisme, det mener jeg er riktig, det gjorde vi også da vi hadde relokaliseringer i 2015. Men det avhenger av at vi har system som fungerer og folk faktisk bidrar til det, sa Solberg til NRK.

Hun kunne ikke svare på hvor mange Norge er villige til å ta imot.

NRK har heller ikke fått svar fra Frps justisminister Tor Mikkel Wara. Men statssekretær i Justisdepartementet, Torkild Åmland, svarer følgende i en epost:

– Denne uken ble EU-landene enige om en plan for fordeling av migranter basert på frivillighet. Norge er ikke med i EU, og vi vil derfor avvente eventuelle henvendelser fra EU. Det gjenstår ennå mye arbeid før vi vet hvordan EU vil utforme dette i praksis.

Venstre: Gode kompromisser i regjering

POSITIV: Venstres Guri Melby stoler på at Høyre og Venstre vinner fram i regjeringen med ønsket om å bli med på EUs flyktningavtale. Foto: Olav Juven / NRK

Regjeringspartner Venstre forventer at Norge bidrar i flyktningavtalen.

– Venstre holdning er at Norge må være med på det internasjonale samarbeidet for å håndtere migrantutfordringene. Avtaler på tvers av landegrensene er lurt for å løse den felles utfordringen, sier stortingsrepresentant og innvandringspolitisk talskvinne for Venstre, Guri Melby.

– Hvordan er det å samarbeide med et parti som går mot egen regjering?

– Amundsen må få lov til å markere Frps primærstandpunkt. Jeg føler meg ganske trygg på at regjeringen vil støtte opp under avtalen, og at Norge vil delta. Det er både Venstre og Høyres holdning, slik jeg forstår det. Venstre erfaring er at regjeringen får til gode kompromisser på dette området, svarer Melby.