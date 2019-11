Frode Berg krever erstatning av staten

Berg kom hjem til Norge i november etter å ha sittet nesten to år i russisk fengsel etter at han ble avslørt av den russiske etterretningstjenesten FSB.

Berg har hele tiden nektet for at han har vært spion, men erkjent at han har vært kurer for norsk etterretning. Han betraktet det som en vennetjeneste, men føler i ettertid at han ble ført bak lyset. Han har kalt det en etterretningsskandale av dimensjoner.

Nå bekrefter han at han vil kreve erstatning.

– Jeg har diskutert det min advokat, og det er klart, en regning for de. Det har vært mye ekstrautgifter og en belastning for familien og meg selv selvfølgelig. Det er en del ting som er endret i vårt privatliv også. Det blir kanskje et annet liv fremover. Så en form for erstatning – ja, den regningen kommer etter hvert, sier Berg til NRK.

Etter at Berg kom hjem til Norge har han blant annet møtt EOS-utvalget som kontrollerer de hemmelige tjenestene.

Etterretningstjenesten har hele tiden nektet å kommentere saken, fordi de verken ønsker å bekrefte eller avkrefte at Frode Berg var i Russland på oppdrag for dem.

Skrev reiseregning

Berg forteller at han har fått dekket flybillett og overnatting på turene der han skulle være kurer for etterretningstjenesten.

– Jeg har jobbet i staten i nesten 40 år, så jeg lastet ned fra statens fellesblanketter på internett, og overskriften er reiseregning. Jeg kunne like godt brukt et vanlig ark og skrevet mine utgifter på.

– Hvem sendte du det til da?

– Jeg levert det til en person som kaller seg Jørgen.

Men den siste turen er ikke gjort opp ennå.

– Skal jeg følge statens satser, så har vi regnet ut like før jeg ble løslatt at vi er på 820.000 kroner, sier Berg.

– Skal du sende den regningen da?

– Ja, kanskje jeg leverer den når vi skal ha en debrif, smiler Berg før han legger til:

– For moro skyld, ja.

Leverte hemmelig bildebrikke

Berg har tidligere fortalt at han har levert pengebeløp. I intervjuet med NRK kommer det også fram at han leverte en minnebrikke, som senere viste seg å inneholde kodede beskjeder.

Berg forteller at han fikk et minnekort av sin kontakt, som det skulle være bilder på.

Berg sier han aldri så på bildene – før de kom opp i retten.

– Jeg skulle sende et lite SD-kort fra et fotoapparat som de påsto var bilder på. Og på lappen jeg la ved skrev jeg at her er det 137 bilder og så videre, sier Berg.

– Du så ikke på de bildene selv?

– Nei. Uansett hvem det er som gir meg et minnekort, så går jeg ikke inn og kikker på.

– Er det ikke rart å sende et minnekort med bilder til Russland?

– Jo, det var rart. Derfor reagerte jeg enda mer på hva er det egentlig dette her går ut på, sier Berg.

FSB knekte koden

Bildebrikken kom opp i rettssaken, og der viste det seg at minnebrikken også inneholdt beskjeder.

– FSB klarte å knekke kodene og få fram beskjeder.

– Hva slags beskjeder var det?

– Nei, det kan jeg foreløpig ikke si. Det er klassifisert som strengt hemmelig her i Norge også, og er ikke noe for offentligheten, svarer Berg,

NRK kjenner til at informasjonen handlet om den russiske nordflåten.

– Ja, det kan jeg bekrefte, for det har stått i media også. At det handlet om nordflåtens atomubåter og verftene i Sederovinsk. Vi beger oss også inn i kjernefysikkens verden, sier Berg.