Friskmeldt etter celleprøve – får senere påvist kreft

Hvert år blir 4.000 kvinner fanget opp av Livmorhalsprogrammet som styres av Kreftregisteret, men overfor TV 2 erkjenner programansvarlig Ameli Tropé at ikke alle blir oppdaget.

– Det er flere ting som kan svikte. Det kan være at man har tatt prøven feil, at man ikke har pasienthistorikk, så man ikke vet hva tidligere screeningprøver har vist, eller så kan det hende at man ikke har vært nøye nok når man har sett på prøven, sier hun, men påpeker det er svært få som opplever å få feil diagnose.

Ville trolig overlevd

Thea Steen, kjent for «Sjekk deg»-kampanjen, var en av dem som ble oppdaget for sent til tross for at hun undersøkte seg årene i forveien. Steen døde i juli i fjor.

– Hun fikk forsinket kreftdiagnose med 1,5 år, sier moren Tove Steen.

En sakkyndigrapport som TV 2 har fått tilgang til viser at hun ble forsinket diagnostisert med 1,5 år og ville hatt en overlevelse på mellom 95–100 prosent hvis kreften hadde blitt oppdaget allerede i 2013.

HEDRET: Thea Steen har vunnet en rekke priser for sitt engasjement, både før og etter sin død. Her mottar venninnen Sofia Storhaug fra Kreftforeningen (t.v.), og Theas søster, Tonje Steen prisen for Årets sterke mening under Vixen Blog Awards i januar. Foto: Silje Rønning Kampesæter / NRK

Ole Erik Iversen er en av landets fremste eksperter på livmorhalskreft og var med på å bygge opp screeningsprogrammet for livmorhalskreft. Han sier programmet har svakheter.

– Viktig å teste seg

– En celleprøve har 70 prosent sannsynlighet for å fange opp de forandringene som måtte være der. Men ved gjentatt prøve går følsomheten opp til 90–95 prosent. Men det betyr jo også at det er 5–10 prosent vi ikke fanger opp, sier han. Samtidig understreker han at det er viktig at kvinner fortsetter å teste seg.

I februar opplyste Folkehelseinstituttet at 44.000 unge kvinner hadde tatt vaksine mot livmorhalskreft siden den ble gratis i november i fjor. 180.000 jenter født i 1991 eller senere fått tilbud om å få HPV-vaksinen gratis. Tilbudet skal gjelde i to år.