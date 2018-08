Fremskrittspartiets Kjell-Børge Freiberg er i dag utnevnt som ny olje- og energiminister. Både som ordfører i Hadsel og som stortingskandidat var han en ivrig forkjemper for oljeutvinning utenfor Lofoten, Vesterålen og Senja.

VALGKAMP: Kjell-Børge Freiberg og Siv Jensen møtte pressen på kaia i Svolvær under valgkampen i fjor for å fortelle om millionbevilgning til oljevernsenteret. Foto: ANDREAS TRYGSTAD / NRK

Da han sammen med Frp-leder Siv Jensen i august i fjor presenterte planene om å bevilge 27 millioner kroner ekstra til oljevernsenteret i Lofoten og Vesterålen, hadde han følgende beskjed å komme med:

– Dette senteret er verktøyet vi trenger for å få åpnet Nordland 6 og 7. Jeg skal vokte hver dag for at senteret ikke skal bli et arnested i Lofoten og Vesterålen for klimaromantikere, sa Freiberg til NRK.

Venstre inviterer til klimaromanse

Disse planene må Freiberg legge i ei skuff når han går inn i regjering, krever regjeringspartner Venstre.

– Det står i regjeringserklæringen at vi ikke skal åpne de områdene. Det må han forholde seg til. Vi tar gjerne en klimaromanse, men den blir på land og hånd i hånd, sier lederen i energi- og miljøkomiteen på Stortinget, Venstres Ketil Kjenseth.

Også regjeringens støtteparti på Stortinget, KrF, sier Freiberg må innse at Frp har tapt slaget om oljevirksomhet utenfor Lofoten.

– Dette oljevernsenteret handler om andre verdier. Man har umistelige naturverdier i dette området som trenger et vern allerede i dag, sier KrFs miljøpolitiske talsmann Tore Storehaug.

– Hva synes du om at han bruker ord som klimaromantikere om motstanderne av oljeutvinning utenfor Lofoten, Vesterålen og Senja?

– Det viser at vi kommer til å få tøffe politiske diskusjoner i tiden framover. Jeg håper at det blir en annen person som inntrer statsrådsstolen, enn det var som drev valgkamp i fjor. Vi trenger en olje- og energiminister som ser at det grønne skiftet kommer for fullt.

Nasjonal talsperson for Miljøpartiet de Grønne, Arild Hermstad, mener Freibergs uttalelser viser at han ikke skjønner hva klimaendringene handler om.

– Det er ikke spesielt romantisk å ønske seg et klima som er stabilt og ikke truer hele vår sivilisasjon. Å kalle det romantisk er både drøyt og fordummende, sier han til NRK.

Freiberg ville ikke sagt klimaromantiker i dag

Selv sliter Freiberg med å forklare hva han mente med uttrykket klimaromantiker.

– Det er sånn at som stortingskandidat, så var vel følelsen der og da at debatten var dominert av miljøsiden og noen ekstra sterke stemmer i forhold til det, sier han til NRK etter nøkkeloverrekkelsen fredag ettermiddag.

– Er klimaromantikere mennesker som er naive, eller hva la du i det?

– Nei, noen er sikkert det. Jeg pekte på det faktum at debatten om Nordland 6 og 7 på det tidspunkt hadde et utgangspunkt som gjaldt klima og fiskeri.

– Men hva mener du med det ordet?

– Det var en beskrivelse av en del av miljøbevegelsen som deltok i debatten på det tidspunktet.

– Ville du brukt det ordet i dag?

– Jeg ville kanskje brukt et annet ord, svarer Freiberg.

Når det gjelder oljevernsenterets rolle erkjenner han at avtalen med Venstre sørger for at det ikke blir noen konsekvensutredning i denne stortingsperioden.

– Men det kan være annen kunnskap andre plasser som gjør at man får en annen debatt om Nordland 6 og 7 en gang i framtiden, sier Freiberg.

Fra usikker til sikker om menneskeskapte klimaendringer

Da Freiberg i 2013 fikk spørsmål fra Dagsavisen om han trodde klimaendringene var menneskeskapte, svarte han at han var usikker.

På direkte spørsmål fra NRK i dag svarer han:

– Nå er det en stund siden 2013 og jeg tror det finnes naturlige variasjoner i forhold til klima og at vår tilstedeværelse på kloden også gir avtrykk.

– Ja eller nei, mener du at klimaendringene er menneskeskapte eller ikke?

– Ja, det er menneskeskapte klimautfordringene som vi må håndtere.