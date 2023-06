Freia-ansatte frykter for jobbene sine

Freia-ansatte smeltet om kapp i sola på Youngstorget i Oslo lørdag. Konflikten og boikotten som har dukket opp de siste dagene er derimot lite søt.

Fagforeningen til de ansatte, Norsk Nærings- og Nytelsesmiddelarbeiderforbund, hadde et planlagt arrangement i hovedstaden for å markere at forbundet er 100 år. Der viste de fram både gamle varebiler og uniformer.

Freia-ansatt Einar Birger Salvesen er bekymret for arbeidsplassen sin. Foto: Line Tomter / NRK

– Dette er ikke noe stas. Vi er litt bekymret for våre arbeidsplasser, for vi ser hvor fort det sprer seg, sier Einar Birger Salvesen.

Han har jobbet 36 år i selskapet. Kollega Jon-Inge Andy Sogn har 37 års erfaring samme sted.

– Feil fokus

Stadig flere selskaper stopper salget av Freia-produkter i protest mot at Freias morselskap Mondelez ikke har stanset virksomheten i Russland.

Her kan du se en liste over selskap og organisasjoner som boikotter Freia eller har satt samarbeid på pause.

– Jeg synes det er feil fokus å sanksjonere mot Freia. Vi har ingen ting med fabrikkene i Russland å gjøre, verken med tanke på sjokolade eller økonomi. Boikottene går utover Freia, Norge og norske arbeidsplasser, sier Sogn.

Mondelez opplyser at Freia-produkter lages med norske råvarer på Rodeløkka i Oslo, og at de ikke selger noe som er laget i Russland i det norske markedet.

– Det er ikke noe hyggelig å lese kommentarer i sosiale medier, sier Sogn.

Svartelistet

Mondelez er svartelistet av ukrainske myndigheter fordi selskapet fortsatt har produksjon i Russland.

Den norske Turistforeningen er blant dem som har reagert. De har siden 1960 hatt et samarbeid med selskapet om Kvikk Lunsj, for mange den store tursjokoladen.

– DNT fordømmer Russlands angrepskrig mot Ukraina, og vi forventer at våre samarbeidspartnere støtter opp om grunnleggende verdier som demokrati, fred og folkeretten. Så lenge Mondelez internasjonalt ikke vil stanse sin virksomhet i Russland, kan vi ikke ha et aktivt samarbeid om Kvikk lunsj, sier generalsekretær Dag Terje Klarp Solvang.