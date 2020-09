SKAPTE FORVENTNINGER: Statsminister Erna Solberg (H) snakket varmt om en mulig norsk hydrogenindustri under sin tale til Høyres landsmøte i dag. Foto: Vidar Ruud / NTB scanpix

– Internasjonalt er det stor oppmerksomhet om hydrogen. Hydrogen byr på spennende muligheter for Norge, både som energi- og teknologinasjon, sa statsminister Erna Solberg da hun talte til partiets landsmøte i ettermiddag.

Drivstoff basert på hydrogen er en av flere aktuelle klimavennlige løsninger der ren batteridrift ikke er aktuelt. Flere aktører i næringslivet mener hydrogen kan bli et nytt industrieventyr i Norge.

– Vi vil stille krav om nullutslipp fergesamband som ikke lar seg elektrifisere, og da er hydrogen alternativet. Vi vil også etablere knutepunkter for hydrogen, for å legge til rette for transport og industri, sa Solberg.

Foreløpig har det vært smått med prosjekter innen transport og hydrogen i Norge. Men noen fergestrekninger over Vestfjorden i Nordland kan endre dette.

– Vanvittig å droppe hydrogen nå

Thomas Fiksdal er prosjektleder i Glomfjord Hydrogen og teknisk leder i Greenstat, en av eierne av Glomfjord Hydrogen. Foto: Greenstat

– Vestfjorden er det mest nærliggende når det gjelder et første storskala fergeprosjekt på hydrogen, sier prosjektleder Thomas Fiksdal i Glomfjord Hydrogen til NRK.

Fergestrekningene mellom Bodø, Røst, Værøy og Moskenes er såpass lange at de ikke egner seg for rene elferger. I dag brukes gassferger som opereres av rederiet Torghatten. Men snart skal det lyses ut nytt anbud.

Statens vegvesen har anbefalt at det stilles krav om hydrogendrift på Vestfjordsambandet fra 2024. Men Samferdselsdepartementet har bedt vegvesenet gå en ekstra runde for å se om biogass er et bedre alternativ.

Det siste skapte furore i deler av hydrogen-miljøet i Norge. Men når statsministeren i dag snakket varmt om hydrogen, mener Fiksdal at talen forplikter.

– Jeg mener det vil være helt vanvittig dersom regjeringen nå skulle gå imot vegvesenets soleklare anbefaling om hydrogen på Vestfjordensambandet, sier prosjektleder Thomas Fiksdal i Glomfjord Hydrogen til NRK.

Selskapet har planer om å produsere hydrogen fra fornybar kraft i Glomfjord Industripark i Meløy i Norland. Derfra skal hydrogenet etter planen transporteres 100 km til Bodø og fylles på fergene der.

SV: – Arbeidsplasser og utslippskutt

POSITIV: Stortingsrepresentant Lars Haltbrekken (SV) vil ha hydrogenferger på Vestfjorden i Nordland fra 2024. Foto: Katrin Hellesnes / NRK

Fiksdal får støtte hos SV. Partiet mener regjeringen nå må vise at den mener alvor med sin satsing på hydrogen.

– Vestfjorden er lakmustesten på om regjeringen vil satse på miljøvennlig hydrogen eller ikke, skriver stortingsrepresentant Lars Haltbrekken (SV) til NRK.

Han mener hydrogenstrategien regjeringen la fram før sommeren var «tannløs» og inneholdt få konkrete tiltak.

– Hydrogendrift på fergene i Vestfjorden vil gi arbeidsplasser, det vil gi teknologiutvikling verden etterspør og det vil gi sårt tiltrengte utslippskutt, skriver han.

Samferdselsdepartementet skriver følgende i en epost til NRK om status i arbeidet med det kommende anbudet:

Samferdselsdepartementet har bedt Statens vegvesen om enkelte tilleggsutredninger, slik at departementet har et bedre beslutningsgrunnlag. Vi ser nå nærmere på disse utredningene, og har ikke tatt noen endelig beslutning for hva som blir kravene i anbudet på rv. 80 Bodø – Røst – Værøy – Moskenes.