Ifølge Aftenposten skal kliningen ha funnet sted etter en forskningskonferanse på Sentralen i Oslo 7. mai.

Der holdt forsknings- og høyere utdanningsminister Oddmund Hoel (Sp) åpningsinnlegget. Etter konferansen var det middag med flere fra konferansen samt departementet.

Aftenposten skriver at de har flere uavhengige kilder på at statsråden og en ekspedisjonssjef senere på kvelden klinte på et utested.

Forsknings- og høyere utdanningsminister Oddmund Hoel avbildet i januar. Foto: Milana Knezevic / NRK

Dette bekrefter også både ministeren (55) og kvinnen til avisen.

– Det her var uprofesjonelt og upassende og noe som ikke skulle skjedd, sier Hoel til NRK.

– Jeg syns det var pinlig. Det var ikke noe jeg hadde ønske om at andre skulle få kjennskap til, fortsetter han.

Ifølge Aftenposten skal kliningen ha skjedd i bakgården mellom The Whisky Bar og The Dubliner i Oslo sentrum. Foto: Peter Svaar / NRK

Ministeren hevder til NRK at de hele veien hadde en profesjonell relasjon, og at hendelsen ikke har påvirket jobben «på noe som helst vis».

Han sier at han og kvinnen var åpne om hendelsen da de skjønte det var flere som kjente til kliningen. Han har snakket med både statsministeren og finansministeren.

– Dette er ikke greit. Jeg har snakket med Oddmund, og vi er begge enige om det, sier Trygve Slagsvold Vedum (Sp).

Støre: – Slikt skal ikke skje

– Slikt skal ikke skje. Det har Oddmund Hoel vært tydelig på, både til meg og i pressen. Han har erkjent at dette ikke er greit. Det har jeg også sagt til ham, sier statsminister Jonas Gahr Støre til NRK.

Oddmund Hoel da han i januar tok over som forsknings- og høyere utdanningsminister etter at Sandra Borch (Sp) trakk seg. Foto: Fredrik Varfjell / NTB

Aftenposten skriver at departementsråden ikke ble informert før de begynte å undersøke saken, altså flere uker etter hendelsen.

Både Hoel og kvinnen opplyser til avisen at de burde ha informert departementsråden tidligere.

– Det er noe jeg veldig gjerne skulle vært foruten. Det er absolutt noe jeg angrer på, sier Hoel til NRK.

Frp-leder Sylvi Listhaug har dette å si om saken:

– Det burde vært elementært for alle statsråder, selv i denne regjeringen, at departementene ikke er en egnet sjekkearena for statsråder. Min anbefaling til statsminister Støre: Rydd opp!