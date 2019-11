Forsker om kapringen: – Mye tyder på at motivet er økonomisk

Lørdag ble det norskeide lasteskipet MV Bonita kapret av pirater utenfor Cotonou i landet Benin i Vest-Afrika.

Skipet eies av Ugland Rederi som har base i Grimstad.

Ni personer som jobbet på lasteskipet ble tatt til fange og fraktet vekk. De er alle filippinske statsborgere. Foreløpig vet vi svært lite om kaprerne.

Seniorforsker Morten Bøås ved Norsk utenrikspolitisk institutt (NUPI) jobber i hovedsak med tema knyttet til fred og konflikt i Afrika. Han er for tiden i Benins naboland Niger. Bøås mener det er mye som tyder på at kaprerne har et økonomisk motiv.

Seniorforsker Morten Bøås ved Norsk utenrikspolitisk institutt (NUPI). Foto: NRK

– Med den begrensede informasjonen jeg har så er det mye som tyder på at dette er økonomisk motivert, skriver Bøås i en e-post til NRK.

– Kaprere entrer båten, finner ikke så mye verdisaker som de har tenkt, og ender opp med å ta gisler for å komme i dialog om løsepenger med rederiet. Jihadister hadde neppe gått etter filippinske gisler. For dem har de liten symbolsk verdi, utdyper han.

– Kan bli langvarig

Han tror de ni gislene er tatt i land og skjules for å få på plass forhandlinger med rederiet.

– Hvorvidt de lykkes avhenger av hvor godt organiserte kidnapperne er, sier Bøås.

Forskeren utelukker ikke at gislene kan bli eller allerede kan være fraktet til et av Benins naboland.

– De kan hende at gislene er tatt ut av Benin og over til Nigeria. Da kan denne situasjonen bli mer langvarig, sier Bøås.

Han tror også det kan ha noe å si hvilket oppdrag skipet var på.

– Det har hendt også med norskeide skip at de har blitt tatt av en gruppe som utfører dette for noen andre, f.eks. en lokal gruppe som er sinte for noe, at de ikke har fått det de mener de har krav på fra et lokalt selskap som det norske skipet var på oppdrag for, sier Bøås.

Han understreker at det foreløpig finnes lite informasjon og at det finnes mange mulige utfall.

Ifølge avisen The Wall Street Journal har det vært en rekke lignende gissel- og kidnappingssituasjoner langs kysten av Vest-Afrika de siste årene.

Sparsomme med opplysninger

Så langt har ingen i Ugland Rederi villet kommentere kapringen overfor NRK, men rederiet bekreftet kapringen på sine nettsider søndag.

– Av hensyn til besetningsmedlemmenes ve og vel, ønsker ikke Ugland å gi noe flere kommentarer om situasjonen, skriver de i en uttalelse.

Kapringen bekreftes også av Norges Rederiforbund.