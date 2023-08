Forsker mener at reiseselskapene må ta mer ansvar – venter flere ekstrembranner

Hetebølger og skogbranner har denne sommeren herjet i populære ferieområder sør i Europa – og vi kan forvente flere slike hendelser i fremtiden, slår klimaforskere fast.

FNs miljøprogram (UNEP) mener at antallet ekstrembranner kan øke mellom 9 og 14 prosent bare på sju år, og opp imot 52 prosent innen år 2100.

Førstelektor i reiseliv og markedsføring ved Universitetet i Sørøst-Norge, Bjørn Ove Grønseth, tror derfor at vi blir nødt til å endre reisevanene våre på sikt.

– Norske turister har alltid vært opptatt av vær når vi skal reise på ferie, men det som er nytt nå, er klimaendringer og konsekvensene de fører med seg, sier han.

– Ser til andre feriedestinasjoner

Flere vil kanskje velge å feriere i Norge og andre land som er mindre utsatt for hetebølger og annet ekstremvær, mener Grønseth.

Bjørn Ove Grønseth, førstelektor i reiseliv og markedsføring ved Universitetet i Sørøst-Norge. Foto: Privat

– Sør-Norge har noen forutsetninger med varme og sol som gjør at man kan vurdere å reise i de sørlige delene av landet på en annen måte enn vi har gjort tidligere. Samtidig er det nok flere land vi kommer til å få øynene opp for utover de tradisjonelle stedene ved Middelhavet som vi normalt alltid har reist til.

Ifølge statistikk hentet fra reisesøkemotoren Momondo, kan det virke som at skogbrannene i blant annet Hellas, Spania og Italia allerede har påvirket norske turisters valg av reiser.

– Flere nordmenn vurderer destinasjoner med kjøligere klima, sammenlignet med forrige måned, sier Per Christiansen som er talsperson for Momondo.

Likevel slår Grønseth fast at det tar tid å endre reisevanene våre og at vi i en tid fremover vil fortsette å reise på ferie til land i Sør-Europa.

– Men hvis det blir flere år på rad med mye ekstremvær og naturkatastrofer, som store mengder nedbør og stadig flere branner, så vil atferden endre seg på sikt.

– Reiseselskapene må ta mer ansvar

For mange ble ikke ferieturen slik som forventet denne sommeren. Over 30.000 turister flyktet fra brannene på den greske øya Rodos, og reisebyråene kansellerte flere reiser. Det har også vært branner i Spania, Italia, Algerie, Tyrkia, Kroatia og Portugal.

Forrige fredag, etter at brannene på Rodos skulle være under kontroll, gjenopptok reiseselskapet Tui å fly turister til øya.

– Jeg er kritisk til reiseselskapene, for det er de som legger til rette for hvor og hvordan vi skal reise. Turistene bestemmer hvor de skal reise blant annet på bakgrunn av hvilke reisemål selskapene tilbyr, sier han og legger til:

– Reiseselskapene må mer på banen. De må legge premissene for hvor vi skal reise.

Grønseth presiserer at reisebyråene er bevisste om hvilke steder som er trygge å reise til, og at de tar et visst ansvar, men at de fremover må ta enda mer ansvar, nettopp på grunn av at klimaet og været endrer seg.

Endrer ikke reiseruter

Reiseselskapene Tui og Apollo opplyser om at de vil fortsette å tilby de samme reisene til Sør-Europa, men at de alltid gjør risikovurderinger og har beredskapsplanene klare dersom ulykken skulle skje.

Stranda Falassarna på Kreta i Hellas: – Nordmenn elsker Hellas, sier kommunikasjonssjef i Apollo, Beatriz Rivera. Foto: Petter Strøm / NRK

– Vi tar vårt ansvar veldig på alvor, sier Anne Mørk-Løwengreen som er kommunikasjonssjef i Tui.

– Skogbranner slik som den vi så på Rodos, er ikke noe nytt fenomen. Tui har måttet planlegge ut ifra og gjøre risikovurderinger for denne typen naturkatastrofer i alle år Samtidig er det viktig at å ha i bakhodet at det er ingen som vet sikkert hva som var årsakene til skogbrannene på Rodos.

Mørk-Løwengreen mener at det er viktig at selskapene fortsetter turismen til Hellas og andre søreuropeiske land, fordi den er avgjørende for lokalbefolkningen og for landenes økonomi.

Anne Mørk-Løwengreen er kommunikasjonssjef i Tui. Foto: Tui Norge

Grønseth kan bekrefte at norske turister i årene som kommer trolig vil reise tilbake til disse landene av moralske grunner.

– Dette er land som har vært kritisk avhengig av turisme i alle år, så for dem er ekstremvær utfordrende. Jeg tror at mange skandinaviske turister vil reise tilbake til disse stedene for å bidra moralsk og økonomisk, sier han.

– Etterspørselen styrer tilbudet

Apollos kommunikasjonssjef Beatriz Rivera skriver i en e-post til NRK at selskapet utvikler seg i takt med tidene vi befinner oss i, men at hendelser som naturkatastrofer og været er vanskelig å forutse.

– Vi forholder oss til Utenriksdepartementet (UD) og deres reiseråd, samtidig som vi gjennom hele året har jevnlig kontakt med lokale myndigheter, samarbeidspartnere og agenter, som informerer oss fortløpende om alt som skulle være relevant for oss og våre reiser.

– Så er det naturligvis etterspørselen i det norske markedet som til slutt styrer tilbudet vårt, og nordmenn elsker Hellas. Ferielandet troner topplisten år etter år, og Rodos er blant de mest populære reisemålene blant nordmenn hver sommer. Med mindre UD innfører reiseråd har vi derfor ingen planer om å slutte å tilby reiser dit.

Rivera bekrefter at dersom reisetrendene og etterspørselen endrer seg, eller UD endrer reiserådene sine, vil Apollo tilpasse seg deretter.

– Men inntil videre fortsetter vi som normalt.

Mørk-Løwengreen mener at det reiseselskapene kan gjøre for å bedre situasjonen, er å gjøre reiselivsbransjen mer klimavennlig.

– Det er viktig at de vi tenker på drivkreftene til ekstremværet. Ved at vi gjør reisene våre mer bærekraftige, kan vi bremse den utviklingen vi har sett de siste årene.

– På kort sikt handler det om å tilpasse seg klimaendringene gjennom for eksempel å utvide sen- og tidligsesongene for reiser til områdene rundt Middelhavet. På lengre sikt handler det om bærekraftig turisme som er klimanøytral og bevarer ressurser.