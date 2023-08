– Herregud, herregud! Det brenner. Vi har dyr her. Vær så snill, hjelp oss!

Det sier Rosi Anzalone mens hun laster opp en video av den desperate redningsaksjonen direkte på sosiale medier.

Enorme flammer raser nedover åssiden og nærmer seg livsprosjektet hennes: Et senter for hjemløse katter og hunder.

Mens alle som bor i området løper vekk fra husene sine, løper Anzalone inn for å hente ut dyrene.

– Jeg og mannen ville bare redde så mange som mulig, sier hun til NRK tre dager etter brannen.

De klarte å redde alle dyrene.

– Det er så trist. Jeg klarer bare ikke kommer over det som skjedde, sier hun videre.

Etter brannens ødeleggelser er det ikke lenger plass til alle de hjemløse dyrene til Rosi Anzalones. Foreløpig har flere katter fått flytte tilbake. Foto: Torstein Georg Bøe / NRK

Store ødeleggelser

Lørdag var hun tilbake på stedet som ligger i aske. Tårene presser seg fram når hun gjenforteller det som skjedde.

Hun får trøst av en hund mens hun klapper den.

– Vi har ikke lenger strøm og vann. Hundehusene og mange av tingene våre er ødelagt. Det viktigste er at alle dyrene overlevde. En katt rømte under den kaotiske evakueringen, sier hun.

Dyrevernsmottaket hennes for hjemløse katter og hunder ligger i en åsside ved bydelen Mondello i Palermo, den største byen på Sicilia. Anzalone er i 40-årene og driver mottaket frivillig. Før brannen var det 44 katter og 30 hunder her.

Etter brannen er det kun plass til noen få av dem.

Nesten hele komplekset er totalskadd, unntaket er kattegården. Mottakets tre biler er blitt til forkullede rester.

Den store skogbrannen nådde helt inntil blokkene i utkanten av byen Palermo. Foto: Torstein Georg Bør / NRK

650 branner på Sicilia

En hetebølge med temperaturer opp mot 50 grader, langvarig tørke og kraftig vind har ført til utallige skogbranner sør i Italia.

Siden søndag forrige uke er det registrert flere enn 650 skogbranner på den populære ferieøya Sicilia. Temperaturen har falt fra 47 grader tidligere i uken til 30 grader.

Det var feriebyen Palermo som ble hardest rammet. Da flammene sto på som verst tirsdag og onsdag, måtte innbyggerne finne frem munnbind. Nå har vinden løyet litt. Men en stram røyklukt sitter igjen i lufta.

Før brannen hadde dyremottaket plass til 44 katter og 30 hunder. Nå er det kun plass til noen få av dem. Foto: Torstein Georg Bøe / NRK

Anzalone ser framover.

– Vi har heldigvis fått mye støtte via sosiale medier. Vanlige folk og dyrevernsorganisasjoner har sendt oss hundebur, madrasser og mye annet utstyr, sier hun.

– Vi skal gjenskape alt her, men akkurat nå har vi ikke styrken og pengene til det, sier hun.

– H istorien vår borte for alltid

Et annet sted i byen ble store deler av Santa Mariakirken fra slutten av 1400-tallet skadet. Flammene spredte seg fra fjellsiden til kirkesalen.

Taket kollapset. Det finnes ingenting igjen av kirkebenkene.

– Dette er et sted som forteller historien vår, sier munken Fra Carmelo.

Santa Mariakirken fra slutten av 1400-tallet skadet. Flammene spredte seg fra fjellsiden til kirkesalen. Foto: Torstein Georg Bøe / NRK

– Nå er mye av historien vår borte for alltid, men vi har et håp om å klare gjenreise kirken i framtiden, sier han.

Telefonen hans ringer stadig. Det er mange som sender gode tanker mens flere besøkende strømmer til det som er igjen av kirken.

Munken Fra Carmelo håper at kirken kan restaureres og tas i bruk igjen i fremtiden. Foto: Torstein Georg Bøe / NRK

Sterk siciliansk mentalitet

Samtidig vender hverdagen gradvis tilbake i Palermo etter skogbrannene.

I sentrumsgatene er det et yrende folkeliv. Både turister og lokale er igjen ute i gatene og på strendene.

Gatelivet lørdag kveld står i stor kontrast til situasjonen i byen Palermo tidligere denne uka. Foto: Emrah Senel / NRK

Den ekstreme varmen og skogbrannene er foreløpig over, og flere sier at den eneste måten å gå videre på er å forsøke å nyte alt som er igjen i den sjarmerende byen.

– Det er ufattelig trist med brannene, men en viktig del av den sicilianske mentaliteten er å klare å gå videre etter katastrofer, sier Santa Marino.

Niesen hennes Emily Proto sier at det er slik de legger dårligere tider bak seg.

– Vi er godt rusta mot at livet butter imot, og har korttidshukommelse. I morgen er ting glemt, og livet suser videre, legger hun til.

Livet går videre på den italienske øya Sicilia. Foto: Torstein Georg Bøe / NRK

– Klimaendringer den største faren

Et annet hverdagstegn i Palermo er at det igjen snakkes om gjengvirksomhet og mafiaoppgjør. Flere av Sicilias lokale og regionale ledere, samt Italias ledere, var lørdag samlet til en minnestund for et offer etter et mafiaoppgjør i sentrum byen.

En av dem er visestatsminister og utenriksminister Antonio Tajani fra partiet Forza Italia.

– De samme problemene finnes i Hellas, Spania, Frankrike og andre land. Klimaendringer er den største faren for oss og økonomien. Det påvirker og stopper opp deler av turismen midt i høysesongen, sier han til NRK.

Visestatsminister og utenriksminister Antonio Tajani fra partiet Forza Italia besøkte Sicilia for å delta på en minnestund for et offer for øyas beryktede mafia lørdag. Foto: Torstein Georg Bøe / NRK

Han understreker at Italia ikke er det eneste landet som sliter med skogbranner.

– Vi trenger mer tid for å få oversikt over ødeleggelsene, men ja, de er enorme, sier han.

Tajani hyller innsatsen til det italienske sivilsamfunnet og regionale ledere på Sicilia, Calabria og andre områder, og takker for hjelpen fra «gode venner i andre land».

– Det er kun på denne måten at det har vært mulig å vinne kampen mot skogbrannene, sier han.

Lørdag var lokale politikere og italienske ledere på en minnestund for et offer for mafiaen på Sicilia. Etter brannen herjinger snakket det igjen om gjengvirksomhet og mafiaoppgjør. Foto: Torstein Georg Bøe / NRK

Vil bygge opp alt på nytt

Tajani mener EU-landene må jobbe hardere og tettere sammen om forebyggende tiltak mot skogbranner og katastrofehåndtering.

Han lover at myndighetene skal bygge opp alt på Sicilia nytt.

– Vi skal bygge opp alt igjen. Vi skal støtte bønder og jordbruket og privatpersoner. En historisk kirke er ødelagt, og vi skal reparere vår historiske arv. Vi skal gjenoppbygge nedbrente skoger, sier han.