Forlenget varetekt for Manshaus

Manshaus har sittet i varetekt siden 10. august, da han drepte sin 17 år gamle stesøster og angrep moskeen Al-Noor Islamic Centre i Bærum.

I avhør har han erkjent de faktiske forholdene, men nekter straffskyld og har begjært seg løslatt.

Politiadvokat Hilde Strand la ned påstanden om varetektsfengsling i fem uker.

– Vi mener retten fremdeles har behov for å kvalitetssikre politiets fremdrift i saken. De har gitt uttrykk for at den vil være ferdig etterforsket før jul. Når det ble fem uker er det av hensyn til helligdagsfri med jul og nyttår, sier Strand.

Manshaus har ikke blitt avhørt siden forrige fengslingsmøte. Ifølge Strand har han ikke ønsket å forklare seg ytterligere.

Han ville heller ikke forklare seg eller svare på spørsmål i dagens fengslingsmøte, som var over på fem minutter.

Vil ha rettssak neste år

Politiet har tidligere opplyst at de regner med å være ferdige med etterforskningen i løpet av desember. Planen er å få rettssaken berammet til første halvår neste år.

Da varetektsfengslingen ble forlenget for fire uker siden, var det uten krav om restriksjoner fra politiets side. Manshaus har tidligere sittet i isolasjon med brev-, besøks- og medieforbud.

I mellomtiden har Asker og Bærum tingrett gitt politiet medhold i å beholde kontrollen over Manshaus' millionformue for å sikre betaling av erstatning og oppreisning til etterlatte og ofre.

På det forrige fengslingsmøtet fikk Manshaus forklare seg om motivet i åpen rett, men nektet å svare på spørsmål.

Sakkyndigrapport ventes i dag

Manshaus har gitt sitt samtykke til en fullstendig psykiatrisk undersøkelse.

De tre sakkyndige som er oppnevnt er overlege og spesialist i psykiatri Rita Lyngved, psykologspesialist Anne Lill Ørbeck og spesialist i psykiatri Helge Haugerud.

Rapporten skulle etter planen være klar i november, men ble utsatt fordi sakkyndige ba om mer tid til sine undersøkelser.

– Konklusjonen om siktede er tilregnelig eller ikke er jo sentralt når det gjelder valget av straffereaksjon. Er han tilregnelig, kan han straffes med fengsel eller forvaring. Er han utilregnelig, er jo alternativet tvungent psykisk helsevern, det vil si behandling og oppfølging, sier Strand.