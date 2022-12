Foreslår å senke den seksuelle lavalderen

I dag overleverte jussprofessor og leder av Straffelovrådet Linda Gröning straffelovrådets utredning. Rådet anbefaler en ny bestemmelse om seksuell omgang uten samtykke.

– Seksuallovbruddsutvalgets flertall foreslår at den seksuelle lavalderen senkes fra 16 til 15 år, står det i utredningen.

Rådet anbefaler også en ny bestemmelse om seksuell omgang uten samtykke.

– Seksuell omgang skal alltid være frivillig. Dette er bakgrunnen for at Regjeringen i Hurdalsplattformen har varslet at den vil legge frem forslag til en samtykkelov, sier justis- og beredskapsminister Emilie Enger Mehl (Sp) i en pressemelding.

NTB skriver også at rådet vil avkriminalisere sexkjøp som ikke omfattes av lovens forbud mot seksuelle krenkelser.