Forbrukerrådet tror ost og melk kan bli dyrere

I snart 20 år har konkurrentene til Tine fått distribusjonsstøtte for å få en fordel i kampen om kundene.

– Tilbudet har økt i butikkene på alt som har melk i seg, så denne konkurransen har vært til det gode. Utvilsomt, sier fagdirektør Olav Kasland i Forbrukerrådet.

Landbruksdirektoratet mener støtten ikke er nødvendig lenger, og har fjernet ordningen som gir millioner i støtte. Kasland har ikke fått innsyn i begrunnelsen, men er redd for at vedtaket går utover forbrukerne.

Forbrukerrådet tror ost, melk og yoghurt kan bli dyrere, og at utvalget i butikkhyllene blir dårligere, fordi vilkårene for å kjempe om kundene er endret. Q-meieriene har varslet at melken vil bli dyrere.

– Q-meieriet sier at de umiddelbart må sette opp prisen på sine melkeprodukter, som sannsynligvis blir høyere enn produktene til Tine. Eller så kommer Tine til å øke prisene og få høyere margin. Det vet vi jo ikke. Men vi er redd for konkurransen fordi hvis de ikke har mulighet til å konkurrere på pris, er det et problem, sier Kasland.

Fagdirektør Olav Kasland i Forbrukerrådet. Foto: John Trygve Tollefsen

Tine tror vedtaket styrker konkurransen

Tines andel av kundene som kjøper ost og melk har krympet utover 2000-tallet, særlig på Østlandet. Tine har i årevis ment at støtten ikke er nødvendig lenger.

Kommunikasjonsdirektør Ole Martin Buene mener ordningen er så overmoden at Tine kan konkurrere bedre på pris og utvalg ved å få fjernet fordelen til konkurrentene.

– Det er hverken vi eller Q-meieriene som bestemmer pris ut i butikk, men vi har jo slitt veldig med å klare å konkurrere på pris med Q-meieriene i butikk fordi de har fått tilskudd. Det gjør at vi ikke konkurrerer på like vilkår, sier han.

Q-meieriene og Rørosmeieriet har klaget på vedtaket, og Q-meieriene-direktør Bent Myrdahl håper direktoratet lytter til Forbrukerrådet.

– Når vi blir krympet på den måten vi blir nå, vil vi få mindre innovasjon og vi blir mindre i stand til å kjempe på pris, sier han.

Sjef i Q-meieriene, Bent Myrdahl, sier melken vil bli 50 øre dyrere uten støtteordningen til myndighetene. Foto: Q-meieriene

Svarte ikke på brev

Landbruksdirektoratet har fått to brev av Forbrukerrådet i år. Begge er ubesvart, og direktoratet kan ikke kommentere kritikken fordi de er klageinstans for vedtaket de selv har fattet.

– De klagene vil vi behandle, så får vi se utfallet av det når vi er ferdige med det, sier direktør Jørn Rolfsen til NRK.

– Hvorfor svarte dere ikke på brevet som Forbrukerrådet sendte i sommer?

– Nei, vi oppfattet at det er et innspill til vurderingen som er gjort av distribusjonstilskuddet. Og slik sett det som et innspill i forbindelse med klagene vi behandler, sier han.

Jørn Rolfsen, direktør i Landbruksdirektoratet, forteller at klagene fra konkurrentene til Tine skal behandles fremover. Foto: Artur do Carmo / NRK

