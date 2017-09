Alle norske SAS-piloter tas ut i streik fra torsdag

Partene møttes til mekling lørdag i et forsøk på å unngå streik. LO-forbundet, Norsk Flygerforbund og Parat-foreningen SAS Norge meklet på vegne av pilotene, med SAS som motpart. På mandag morgen ble streiken et faktum, etter at partene ikke lykkes med å komme til enighet.

Norsk Flygerforbunds forhandlingsleder Jens Lippestad sier SAS har vist en manglende vilje til å komme pilotene i møte.

– Vi har forhandlet i et halvt år for å prøve å komme til en enighet, og det har vi ikke klart. I meklingen har vi nærmest droppet alle kravene som vi hadde som inngang, med unntak av de kravene som allerede finnes i de svenske og danske avtalene, sier han.

– Vi er ganske provosert over at SAS velger å kaste passasjerene ut som gisler. Vi beklager det sterkt at det er passasjerer som kommer til å bli rammet av dette, men vi kjemper for å opprettholde en sikkerhetsstandard som er forsvarlig.

Ønsker enighet før torsdag

Pressetalskvinne i SAS, Tonje Sund sier at SAS arbeider med å få til en løsning, og at konflikten ikke vil ha noen innvirkning på traffikken.

– Det er varslet om tiltak som vil kunne påvirke trafikken fra og med torsdag, men SAS arbeider med å få til en løsning, og har som ambisjon å komme til en enighet innen det.

Hun sier at de har lykkes med å signere avtaler med de svenske og danske foreningene, og at de amisjoner om å kunne komme til enighet innen torsdag, også i Norge.

– Helt uaktuelt

Til NRK sier administrerende direktør i NHO Luftfart, Thorbjørn Lothe, at de er veldig skuffet over resultatet.

– Det ble lagt frem krav på lønns og arbeidsvilkår som vil øke kostnadene i selskapet betydelig, og som går lagt ut over de endringene som andre norske arbeidsgivere har i disse dager. Så det er helt uaktuelt å gå inn på den type ordninger på en gruppe som er svært privilegerte i utgangspunktet, med et godt lønnsnivå på en million pluss.

Videre sier Lothe at pilotene jobber omtrent 175 til 180 dager i året og at de har i snitt fire arbeidsdager i uken.

– De har mye mer ferie og fritid enn andre grupper i samfunnet. Det er ikke grunnlag for at de skal jobbe mindre enn det de gjør i dag, sier han.

Jens Lippestad sier at pilotenes arbeidstid utgjør mye mer enn det som blir nevnt.

– Vi jobber mye mer enn andre grupper. Det er unntatt fra arbeidsmiljøloven, og det er strenge sikkerhetskrav til dette. Vi ligger helt i ytterkanten av det som er lovlig å gjøre, sier Lippestad.

Kan få alvorlige konsekvenser

Lothe sier at streiken kan føre til alvorlige konsekvenser for selskapet.

– Det er omkring 70 flyselskaper som flyr inn og ut av landet, og da vil en slik konflikt være svært ødeleggende for konkurransekraften og arbeidskraften i selskapet.

– Har ikke dere som arbeidsgiver et ansvar for å klare og forhandle dere frem til en løsning for å unngå konsekvenser for passasjerene?

– Her har selskapet strukket seg svært langt, uten å komme i mål. De kom i mål i Sverige og Danmark, men ikke i Norge da de ikke ville akseptere tilsvarende løsninger. Så her er det de norske pilotene som har stilt krav som går langt utover det andre grupper har akseptert.

Lippestad sier at pilotene ikke føler de får noen forståelse for kravene sine.

– I flere år har vi kuttet og kuttet for å hjelpe til å redde SAS, og nå har vi kommet så langt at folk nærmest ikke holder ut å fullføre jobben sin. På ett eller annet tidspunkt på vi sette foten ned, og nå krever vi det samme som de har i de svenske og danske avtalene.

Saken oppdateres.