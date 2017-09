Dette har du krav på ved opptrapping av SAS-streik

Mandag morgen kunne NRK rapportere at meklingen mellom pilotforeningene og SAS mislykkes. Nå varsler pilotforbundene en kraftig opptrapping i streiken torsdag. Forbrukerrådet har flere tips til passasjerer som skulle bli rammet.

– Hvis flyet ditt ikke går på grunn av streik, kan det blant annet bli lang ventetid og forsinkelser. Da har flyselskapet ansvar for å ta vare på deg, og du har krav på mat, drikke og tak over hodet hvis ventetiden drøyer over natten, sier Ann Hege Skogly, pressekontakt i Forbrukerrådet.

Dersom reisen din blir kansellert, har du rett på å få pengene tilbake. Eventuelt kan du få reisen din booket om, eller foreta reisen på et senere tidspunkt.

Ifølge Skogly er det mange som ikke er klar over rettighetene sine ved flystreik.

Pressekontakt i Forbrukerrådet, Ann Hege Skogly, mener passasjerer ofte ikke er klar over sine rettigheter. Foto: Ole Walter Jacobsen

– Vi etterlyser at flyselskapene er aktive og gir god informasjon til passasjerene sine, for det betyr mye for folk å komme seg dit de skal.

Kommunikasjonssjef i Avinor, Guli Ulverud, sier at Avinor vil videreføre informasjon fra SAS til sine kunder.

– Avinor vil når de får informasjon fra SAS sørge for at passasjerer blir skikkelig informert for å unngå at det blir en opphoping av passasjerer rundt om på flyplasser. Og sørge for at sikkerheten blir ivaretatt.

Husk å møte opp

Skogly understreker at det ofte løser seg mellom partene før det blir full streik. Dermed er det viktig at passasjerer forholder seg til informasjonen de får fra flyselskapet.

– Hvis du ikke har fått beskjed om å ikke møte på flyplassen, så er du nødt til å møte opp. Da har du rettighetene i behold. Hvis ikke du stiller, kan du risikere å gå glipp av eventuelle tilretteleggelser som er blitt gjort for deg.

Du kan lese mer om dine rettigheter når flyet står på Forbrukerrådets hjemmesider, som også har laget en kalkulator hvor passasjerer kan regne ut hva de har rett på ved streik.

Grensen er nådd for pilotene

NRK har snakket med partene i den potensielle streiken. Jens Lippestad, forhandlingsleder i Norsk Flygerforbund, sier at all rutetrafikk rammes fra og med torsdag som følge av de mislykkede forhandlingene, og at forbundet vil ta ut alle sine piloter.

– Vi har strukket oss til det ytterste, men på et tidspunkt så når vi en grense. Det er svært beklagelig at passasjerer må bli rammet av dette. Samtidig håper vi at passasjerene også ser nytten av å ha norske piloter som ikke er helt utslitt og på randen av hva de tåler, sier Lippestad til NRK.

SAS har ambisjon om å få til en løsning

– I dag er det en konflikt som ikke har noen påvirkning på trafikken. Men det er helt korrekt at pilotforeningen har varslet tiltak som vil påvirke trafikken fra torsdag 14. september, sier pressekontakt i SAS, Tonje Sund.

Tonje Sund, pressekontakt i SAS, sier flyselskapet jobber med å få til en løsning før torsdag. Foto: Privat

– Våre kunder vil bli løpende oppdatert på SAS sine hjemmesider, sms og Facebook om hvordan trafikken eventuelt rammes fra torsdag.

Men Sund, sier flyselskapet primært jobber med å få til en løsning.

SAS ønsker ikke kommentere pilotforeningens påstander i media utover at selskapet jobber med å finne en løsning. Sund understreker at selskapet vil informere sine kunder fortløpende.