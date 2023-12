Flyalarmen går. Bombene fell nokre hundre meter unna.

Det har vorte kvardagen for tusenvis av menneske i Khan Younis, sør i Gaza.

Då krigen byrja, etter terroråtaket på Israel 7. oktober, var dei hardaste kampane i nord. Sakte, men sikkert har dei flytta seg sørover. No er israelske styrkar i hjartet av Khan Younis.

Det er òg Hani Marish og dei to sønene hans. Dei er blant dei 1,9 millionane palestinarar som no er på flukt i eige land.

– Eg fryktar ikkje for meg sjølv. Eg er redd for barna mine, seier Marish til eit lokalt team NRK samarbeider med i Gaza.

Slik høyrest det ut når bombene fell nokre hundre meter unna. Du trenger javascript for å se video. Slik høyrest det ut når bombene fell nokre hundre meter unna.

Heimen deira no er eit provisorisk telt laga av presenningar og plankar.

Det er dei ikkje åleine om. Store delar av byen i Sør-Gaza er fylt av liknande heimesnikra telt.

All mogleg plass må takast i bruk, så fortaua vert i tillegg nytta som både kjøkken og stove.

Det finst ikkje plass inne i telta til å laga mat, så matlaginga må skje utandørs. Foto: Jebril Abu Kmeil / NRK

Får ikkje sova på grunn av bombene

Marish er eigentleg frå Shejaiya i Nord-Gaza, men måtte tidleg flykte til Az-Zawayda. Derfrå måtte han flykte vidare til Khan Younis.

No fryktar han å måtte flykte ein tredje gong, denne gongen til Rafah, på grunn av dei harde åtaka mot Khan Younis.

– Det har kanskje vore dei vanskelegaste nettene me har opplevd, verkeleg, beskriv Marish.

Hani Marish og sønene hans har flykta frå nord til sør på Gazastripa. No må dei kanskje flykte igjen.

Han og sønene er trøytte no; bombene gjer det vanskeleg å sova.

– Når me høyrer rakettar, held me saman for å beskytte barna. Me fryktar at splinter frå taket skal drepa oss medan me søv.

Manglar mat og vatn

Khan Younis er den største byen sør på Gazastripa, men liknar ikkje lenger på seg sjølv.

No er det der dei hardaste kampane går føre seg mellom Israel og Hamas. Det er òg der store delar av sivilbefolkninga no held til.

Nesten sida krigen starta har nemleg Israel bede sivile i nord om å flykta sørover.

Fleire tusen er sakna etter massive bombeangrep dei siste to døgna.

Khan Younis er ein av dei største byane i Gaza. No er byen full av flyktningar i provisoriske telt. Foto: Jebril Abu Kmeil / NRK

I tillegg manglar dei både mat, vatn og medisinar. Skal dei laga mat, treng dei ved – som har vorte stadig dyrare.

Ein video NRK har fått tilsendt frå Gaza skal visa eit FN-lager som vert tømt. Det har òg skjedd tidlegare i krigen.

Då vart kveitemjøl og andre grunnleggande produkt stole frå bygningane i sentrale og sørlege delar av Gazastripa.

– Panikk og kaos

Generalsekretær i Flyktninghjelpa, Jan Egeland, seier det er fryktelege tilstandar i Khan Younis.

– Panikk, kaos, plyndring utan like. Det er umogleg å driva hjelpearbeid. Våre hjelpearbeidarar flyktar no for livet. Ein av mine kollegaer bur på gata med sin to månader gamle baby, seier han.

Totalt er no 17.177 palestinarar drepne i krigen, ifølgje helsestyresmaktene i Gaza torsdag.

Tala er ikkje verifisert frå uavhengige kjelder, men dei vert regelmessig brukt av FN.

Rykte om deportering

Tobarnsfaren Marish har høyrt fleire rykte om at palestinarar skal sendast ut av Gaza. Anten til Sinai i Egypt, til Jemen eller til Algerie.

Han har òg høyrt at europeiske land tek imot palestinarar. Det er ikkje aktuelt for han.

– Nei. Me kjem ikkje til å forlate landet vårt. Me vil ha landet vårt, me vil vere her. Vis oss nåde i denne krigen, seier han.

Sarah Al-Hindi har òg høyrt at folk skal sendast ut frå Gaza.

Kvar dag er ein kamp for Sarah Al-Hindi når ho skal lage mat. Nokre gonger finn ho ikkje ved. Andre gonger finn ho ikkje mjøl for å laga brød. Foto: Jebril Abu Kmeil / NRK

Til liks med Marish har ho allereie flykta frå heimbyen og fryktar no at ho må flykta igjen.

– Me veit ikkje kor me skal dra. Me er veldig redde. Kvar dag seier dei noko anna, fortel Al-Hindi.

Nabolanda seier nei

Men nabolanda vil ikkje ta imot palestinske flyktningar.

Egypt har teke imot nokre få, hardt skadde palestinarar – men ingen flyktningar.

Det gjer heller ikkje Jordan og Libanon, kor det allereie bur svært mange palestinarar.