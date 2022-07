Flyanalytiker om SAS: – Ikke et godt investeringsobjekt

– Jeg er overrasket over at det ble streik. Jeg hadde trodd at dette kom til å komme i mål, sier Espen Andersen, førsteamanuensis ved BI til NRK.

Han mener SAS nå står i en svært krevende finansiell situasjon.

Han peker på at SAS i hovedsak tjener penger på tre områder som nå alle er under press:

Turisttrafikken om sommeren, som nå rammes av streik

Kortere forretningsreiser innad i Europa, som nå i stor grad erstattes av digitale møter

Stenging av det russiske luftrommet gjør at lange, internasjonale SAS-flyvninger fra København må fly rundt

– SAS blir rammet i alle de tre markedene, sier Andersen.

Reisende på Gardermoen fikk mandag utdelt dette skrivet fra SAS. Foto: Veronica Westhrin / NRK

– Svært viktig for Danmark

– Skal du investere i SAS så må du da ha en annen intensjon enn å tjene penger. Den eneste jeg kan tenke meg som har det er den danske staten, sier flyanalytikeren.

Andersen peker på at Københavns flyplass Kastrup er en svært viktig arbeidsgiver i Danmark. Det er her SAS har sin hovedflyplass i dag.

– Det er den største arbeidsgiveren i København, muligens Danmark, sier han.

Andersen spør seg om pilotene nå rett og slett «gambler» på at de statlige eierne vil komme på banen for å bevare den skandinaviske modellen.

– Eller at de satser på at den danske regjeringen kommer til å redde dem for å bevare Kastrup som en stor internasjonal flyplass, sier han.