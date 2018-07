Flere vil leie fremfor å eie klær

– Det er som en uendelig garderobe som man kan velge og vrake fra! I tillegg er det veldig miljøvennlig, sier Vibeke Røed Hansen.

Hun er én av dem som regelmessig leier klær fra selskapet Fjong. Hansen kom selv over fenomenet da hun oppdaget at mange av hennes egne plagg ble hengende lenge i skapet.

– Mitt forbruk av klær har gått drastisk ned etter at jeg begynt å leie. Jeg trenger ikke å kjøpe så mye lenger, sier Hansen.

I tillegg til å leie klær selv, leier også Oslo-jenta ut sine egne plagg slik at andre kan få gleden av hennes lite brukte klær.

Fra null til 20.000 på et år

Fjong er et selskap som leier ut klær i butikk og på nett, og er Norges største. Plaggene får de blant annet fra privatpersoner og kjente klesmerker, og det er foreløpig størst utvalg av kjoler til penbruk.

– Vi har merket en stor forskjell på folks holdninger rundt det å leie klær. På et drøyt år har antallet brukere hos oss gått fra null til 20.000, sier Sigrun Syverud, gründer og daglig leder i Fjong.

I snitt eier folk her til lands 359 klesplagg hver, der hvert femte av disse er ubrukt, ifølge «Klesrapport i Norge». Dette ønsket gjengen i Fjong å gjøre noe med da de utviklet ideen høsten 2016.

– Vi tror at det å leie vil bli den vanligste formen for konsumering av klær for folk flest. Det er allerede stor pågang, og jeg tror mange motiveres av miljøaspektet og lavere priser.

Fjong er i ferd med å lansere en strømmetjeneste for klær, der folk i hele landet kan abonnere på klesplagg for et fast beløp i måneden.

Vibeke Røed Hansen på leting etter den perfekte leiekjolen til sin ferietur til New York. Foto: Tuva Skei Tønset / NRK

Viktig for å redusere miljøbelastningen

Konsekvensene av overforbruket bekymrer også leder i miljøorganisasjonen Framtiden i våre hender, Anja Bakken Riise. Hun mener det er svært gode nyheter at leie av klær har blitt mer populært i Norge.

Leder i miljøorganisasjonen Framtiden i våre hender, Anja Bakken Riise, mener leie av klær et viktig steg i riktig retning for å skåne miljøet. Foto: Renate Madsen

– Klesindustrien er en enorm belastning for miljøet. Gjenbruk er veldig viktig for å redusere denne miljøbelastningen, sier Riise.

Hun legger til at klesindustrien blant annet har et svært høyt vann-, sprøytemiddel og kjemikalieforbruk, i tillegg til at den står for enorme klimagassutslipp.

– Miljøgevinsten ved at flere leier eller kjøper brukt kan være massiv! Det at Fjong har vokst seg så store på kort tid, er et bevis på at en kultur- og holdningsendring er i ferd med å skje.

Både Riise, Syverud og Hansen har en klar oppfordring til folk som vurderer å leie klær.

– Det er bare å gjøre det! Dette er en veldig morsom måte å være miljøbevisst på, sier Hansen.