Flere sykepleiere er urolige for vaksine

Flere sykepleiere sier nå ifra. Vaksinene utvikles raskt og får trolig bare en betinget godkjenning. Det vil si at de ikke er testet like bredt som vanlige vaksiner.

Forbundsleder Lill Sverresdatter Larsen i Norsk Sykepleierforbund anbefaler sine medlemmer å ta vaksine. Foto: Sunniva Tønsberg Gaski/Norsk sykepleierforbund

– Bare de siste ukene har jeg mottatt rundt 50 meldinger og e-poster fra sykepleiere som sier de ikke vil være i frontlinja også med tanke på en vaksinering. Det sier forbundsleder Lill Sverresdatter Larsen i Norsk Sykepleierforbund.

Hun er likevel klar og sier at forbundet anbefaler sine medlemmer å vaksinere seg.

– Sykepleiere er en del av normalbefolkningen som også har en uro og en usikkerhet i forhold til om vaksinene blir godt nok utviklet, sier Larsen.

Eldre og syke først

Testing av koronavaksine Foto: Ted S. Warren / Ted S. Warren

I går la et ekspertutvalg nedsatt av Folkehelseinstituttet, fram sin anbefaling til hvordan begrensede vaksinedoser bør prioriteres i Norge utover våren.

Helsepersonell, regjeringsmedlemmer og andre i samfunnskritiske funksjoner må stille seg i kø. Eldre og syke bør få koronavaksinen først, mener utvalget.

Helsepersonell får i utgangspunktet andre prioritet. Dette er forbundsleder Lill Sverresdatter Larsen i Norsk Sykepleierforbund enig i, men sier at enkelte likevel er bekymret.

– Uroen går ut på at det blir en betinget godkjenning av vaksinene. Det kan bety at det er noen bivirkninger som ikke er godt nok oppdaget ennå, sier hun.

Prioritering blant folk i risikogruppene

Dersom Norge bare får noen hundre tusen vaksinedoser de første månedene, må myndighetene prioritere også innenfor risikogruppene, mener professor Reidun Førde som har sittet i ekspertutvalget.

Professor Reidun Førde. Foto: Terje Pedersen

– Vi vet ikke hvordan vaksinene vil virke helt, hvilke aldersgrupper de vil virke best på eller hvor lenge de virker. Kanskje har noen bivirkninger. Det er en masse ting vi ikke vet, sier Førde.

Hun mener det å begynne å prioritere i gruppa med økt risiko allerede nå, er helt umulig.

– Det må helsemyndighetene og politikerne gjøre etterhvert som vi samler mer kunnskap, sier hun.

Fastlegene må vurdere

– Når vaksinene skal rulles ut, er det avgjørende at arbeidet organiseres godt, sier Marte Kvittum Tangen, leder i Norsk forening for allmennmedisin.

Marte Kvittum Tangen, leder i Norsk forening for allmennmedisin, sier fastlegene får en viktig rolle når man skal begynne å vaksinere befolkningen. Foto: Thomas B Eckhoff / Den norske legeforening

Hun frykter uklarheter og at det blir vanskelig å prioritere.

– Det jeg er mest bekymret for, er at man ikke klarer å finne de pasientene som har mest behov for vaksine først, sier hun.

– Hvordan kan det skje?

– Hvis man velger en organisering hvor man ikke tar hensyn til at det er fastlegene som har mest kunnskap om hvilke pasienter som har hvilke sykdommer, kan man risikere at det ikke blir en rettferdig prioritering, sier hun.

Tangen mener det er svært viktig at fastlegene blir lyttet til og at de får en viktig rolle i dette arbeidet.

Hun har stor tro på vaksinene som nå utvikles, men sier dette har gått svært raskt:

– Dette har gått i rekordfart og det har aldri blitt utviklet en vaksine på så kort tid. Det er klart at en da må kunne trekke tilbake en vaksine, hvis man ser at den har uheldige bivirkninger, sier hun.

Selv om flere er usikre, er ikke sykepleierforbundet i tvil. De anbefaler alle sine medlemmer å ta vaksine.

– Jeg fikk en melding fra en sykepleier som sier at hun vil stille seg først i køen for å ta vaksine, hvis det kan bidra til at hun ikke smitter pasientene sine, og at hun igjen kan klemme foreldrene sine. Det sier Lill Sverresdatter Larsen i Norsk Sykepleierforbund.

Hun mener det er viktig å stole på helsemyndighetenes vurdering og ta vaksine når det blir mulig.

